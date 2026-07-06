ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने टोक्यो में तीसरे 'भारत-जापान हायर एजुकेशन फोरम 2026' का किया आयोजन

टोक्यो, 6 जुलाई (आईएएनएस)। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) ने 'मानव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भविष्य के विश्वविद्यालयों को आकार देना' विषय पर तीसरे भारत-जापान उच्च शिक्षा फोरम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

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टोक्यो में आयोजित इस फोरम में भारत और जापान के वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के प्रमुख, राजनयिक, नीति-निर्माता, शिक्षाविद और छात्र एक साथ आए, जहां उच्च शिक्षा, शैक्षणिक आदान-प्रदान, अनुसंधान सहयोग, प्रौद्योगिकी, सतत विकास और शिक्षा कूटनीति जैसे विषयों पर सार्थक संवाद हुआ।

यह फोरम ऐसे समय में आयोजित हुआ, जब भारत–जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आर्थिक सुरक्षा, लचीलापन और जन-जन संपर्क को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में टोक्यो संवाद ने विश्वविद्यालयों की उस केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया, जो इस साझेदारी को बौद्धिक, संस्थागत और मानवीय गहराई प्रदान करती है।

फोरम का महत्व इसलिए भी बढ़ गया, क्योंकि यह भारत–जापान शिखर सम्मेलन के व्यापक संदर्भ में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बीच हुई वार्ता ने दोनों देशों के विशेष रणनीतिक और वैश्विक संबंधों की गहराई और भविष्य की दिशा को पुनः पुष्टि की।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच हुए भारत-जापान समिट के बड़े संदर्भ में इसका खास महत्व था। इस समिट के दौरान भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की गहराई और भविष्य की दिशा को फिर से सुनिश्चित किया गया। ऐसे समय में जब दोनों देश तकनीक, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक सुरक्षा, रेजिलिएंस और लोगों के बीच लेन-देन में सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं, टोक्यो कॉलोक्वियम (जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होने वाले उच्च स्तरीय सम्मेलनों, मंचों और विचार-गोष्ठियों की शृंखला) ने इस साझेदारी को बौद्धिक, संस्थागत और मानवीय गहराई देने में विश्वविद्यालयों की जरूरी भूमिका पर जोर दिया।

उद्घाटन सत्र की शुरुआत जेजीयू के संस्थापक कुलपति (डॉ.) सी. राज कुमार के संबोधन से हुई, जिसके बाद जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हातोयामा युकिओ ने विशेष भाषण दिया।

हातोयामा ने कहा कि भारत और जापान का संबंध केवल कूटनीति या आधुनिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बौद्ध धर्म, नैतिक चिंतन और आध्यात्मिक आदान-प्रदान से निर्मित एक गहरी सभ्यतागत साझेदारी है। उन्होंने ‘यू-ऐ’ की अवधारणा को “भाईचारे, पारस्परिक सम्मान, समझ और सहयोग” का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह महात्मा गांधी के अहिंसा और सर्वोदय के विचारों के साथ गहराई से मेल खाती है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान मिलकर विश्व को सद्भाव, मानवीय गरिमा और सह-अस्तित्व का एक नया मॉडल दे सकते हैं, जो भारतीय दर्शन “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना पर आधारित है।

आखिर में उन्होंने कहा, “युवाओं की शिक्षा हमारे भविष्य को बनाने से जुड़ी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जेजीयू और जापानी यूनिवर्सिटी के बीच गहरे सहयोग से ज्यादा स्टूडेंट्स आपसी लेन-देन में हिस्सा ले पाएंगे, जिससे शिक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में जापान-भारत के संबंध मजबूत होंगे।”

इसके बाद प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने जापान के प्रति जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि विश्वविद्यालय भारत और जापान के बीच स्थायी सहयोग और संबंधों के मजबूत सेतु का काम कर सकते हैं।

इसके पश्चात टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास के चार्जे डी'अफेयर्स आर. मधु सूदन ने विशेष संबोधन दिया। उन्होंने भारत और जापान के बीच शैक्षणिक तथा संस्थागत सहयोग को और गहरा करने के लिए भारतीय मिशन के पूर्ण समर्थन का भरोसा जताया और इस फोरम को दोनों देशों की विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के पूर्व विशेष सलाहकार प्रोफेसर (डॉ.) तोमोहिको तानिगुची ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने भारत-जापान संबंधों के रणनीतिक महत्व पर अपने विचार रखते हुए कहा कि ज्ञान, नवाचार और उच्च शिक्षा हिंद-प्रशांत क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

एक खास बात लोकसभा सांसद और विदेश मामलों की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी = के चेयरमैन शशि थरूर का खास पब्लिक लेक्चर था। यूनिवर्सिटी के लीडर्स, डिप्लोमैट्स और स्टूडेंट्स की भरी और जानी-मानी ऑडियंस को संबोधित करते हुए थरूर ने भारत और जापान के बीच बदलते संबंधों और तेजी से बदलते तकनीक के इस दौर में एशिया का भविष्य बनाने में उच्च शिक्षा, आइडिया और लोगों के बीच जुड़ाव की भूमिका पर बात की।

इस दौरान उन्होंने जापान के साथ गहरे और लंबे समय तक चलने वाले एकेडमिक संबंध बनाने में जेजीयू की लगातार और सावधानी से की गई कोशिशों की दिल से सराहना की और कहा कि इस तरह की संस्थागत पहल लोगों के बीच की उन बुनियादों को दिखाती है जिन पर लंबे समय तक चलने वाले द्विपक्षीय संबंध बनते हैं।

इस सत्र में जेजीयू के एकेडमिक गवर्नेंस ऑफिस के डीन, प्रोफेसर पद्मनाभ रामानुजम ने जेजीयू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2026 भी लॉन्च की।

फोरम के पैनल डिस्कशन में जापान के बड़े विश्वविद्यालयों के सीनियर लीडर्स एक ही स्टेज पर इकट्ठा हुए। जेजीयू के फाउंडिंग वाइस चांसलर, प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने इसे मॉडरेट किया। पैनल में प्रोफेसर (डॉ.) काओरी हयाशी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो; प्रोफेसर (डॉ.) शोइचिरो इवाकिरी, प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी; प्रोफेसर (डॉ.) नोरियुकी ताकाहाशी, प्रेसिडेंट, मुसाशी यूनिवर्सिटी; प्रोफेसर (डॉ.) मिकी सुगीमुरा, प्रेसिडेंट, सोफिया यूनिवर्सिटी; प्रोफेसर (डॉ.) नोबुओ हारुना, प्रेसिडेंट, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज; प्रोफेसर (डॉ.) मैथ्यू विल्सन, प्रेसिडेंट और डीन, टेम्पल यूनिवर्सिटी, जापान कैंपस; प्रोफेसर (डॉ.) मासाहिको जेम्मा, वाइस प्रेसिडेंट, वासेदा यूनिवर्सिटी; और जस्टिस माइकल डी. विल्सन, पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ हवाई शामिल थे।

फोरम ने लगभग 200 जेजीयू स्टूडेंट्स के लिए एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन समारोह भी आयोजित की, जिन्होंने समर 2026 में जापानभर में जेजीयू के साझेदार विश्वविद्यालय में शॉर्ट-टर्म स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स (एटी-एसएपी) पूरे किए थे, जिनमें चुओ यूनिवर्सिटी, क्योरिन यूनिवर्सिटी, मुसाशी यूनिवर्सिटी, टेम्पल यूनिवर्सिटी, जापान कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और यूनिवर्सिटी ऑफ यामानाशी शामिल हैं।

यह सेरेमनी जेजीयू के ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स में असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोफेसर हिनाहो किशी और जेजीयू के जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (ऑनर्स) प्रोग्राम की स्टूडेंट अनन्या लाल ने दी।

जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, "तीसरा भारत-जापान उच्च शिक्षा फोरम, उच्च शिक्षा, शोध, नवाचार, छात्र गतिशीलता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के दौर में विश्वविद्यालयों के भविष्य पर सतत संवाद के माध्यम से भारत और जापान के बीच स्थायी संबंधों को मजबूत करने के प्रति जेजीयू की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसे-जैसे हम प्रौद्योगिकी की असाधारण संभावनाओं को अपना रहे हैं, विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव समझ को और गहरा करे, जनकल्याण को बढ़ावा दे तथा वैश्विक सहयोग को मजबूत बनाए।"

उन्होंने कहा, "तेजी से बदलती दुनिया के लिए भावी पीढ़ियों को तैयार करते हुए भी विश्वविद्यालयों को मानवीय मूल्यों, आलोचनात्मक सोच, नैतिक निर्णय क्षमता और सार्वजनिक हित के संरक्षक बने रहना चाहिए। तकनीकी महत्वाकांक्षा और मानवीय उद्देश्य के इसी समन्वय से भविष्य के विश्वविद्यालयों का निर्माण होगा और इस दिशा में भारत और जापान स्वाभाविक साझेदार हैं।"

जेजीयू के ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स के एग्जीक्यूटिव डीन और डायरेक्टर, प्रोफेसर (डॉ.) अखिल भारद्वाज ने कहा, “जापान में जेजीयू का जुड़ाव एक इवेंट से कहीं ज्यादा है। यह फोरम सार्थक साझेदारी बनाने, स्टूडेंट और फैकल्टी की मोबिलिटी को गहरा करने और भारतीय और जापानी यूनिवर्सिटी के बीच लगातार एकेडमिक सहयोग के लिए टिकाऊ प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक बड़े संस्थागत प्रयास को दिखाता है। फोरम, हमारे विदेश में पढ़ाई के प्रोग्राम और पूरे जापान में साझेदार के साथ हमारे जुड़ाव की गहराई, मिलकर भारत-जापान संबंधों की लोगों से लोगों की बुनियाद में एक लंबे समय का निवेश दिखाते हैं।”

तीसरे भारत-जापान उच्च-शिक्षा फोरम 2026 ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-जापान संबंध का भविष्य सिर्फ सरकारें और बाजार ही नहीं तय करेंगे, बल्कि यूनिवर्सिटी, स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स भी तय करेंगे जो अलग-अलग संस्कृति में भरोसा बनाते हैं, नई जानकारी पैदा करते हैं, और दोनों देशों में नेताओं की अगली पीढ़ी को एक-दूसरे से सीखने के लिए तैयार करते हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी