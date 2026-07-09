ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी को मिला 'गार्ड ऑफ ऑनर', गूंजा जन गण मन...

मेलबर्न, 9 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार को मेलबर्न में औपचारिक स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया।

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पीएम मोदी गवर्नमेंट हाउस विक्टोरिया में सेरेमोनियल कार्यक्रम के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।

ऑस्ट्रेलियाई सेना पीएम मोदी के सेरेमोनियल स्वागत के लिए एक लाइन में लगी और इस दौरान भारत का राष्ट्रगान गूंज उठा।

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन से मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। भारत-ऑस्ट्रेलिया दोस्ती पर हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई।"

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम के लिए पहुंचे अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। अल्बनीज ने पीएम मोदी का स्वागत किया और दोनों नेताओं ने एक तस्वीर खिंचवाई।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बड़े बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया।

सीईओ फोरम हर साल मिलता है और भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए आर्थिक खुशहाली बढ़ाने के तरीकों पर सरकार के प्रमुखों को सलाह देता है। पूरे साल सीईओ फोरम दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर फोकस करने वाले कई तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेता है।

सीईओ फोरम 2012 से सक्रिय है और इसे 2023 में पीएम मोदी और अल्बनीज ने फिर से लॉन्च किया था। उम्मीद है कि यह फोरम आर्थिक संबंधों को बढ़ाएगा और अलग-अलग क्षेत्रों में व्यापार और निवेश में ऑस्ट्रेलिया-भारत सहयोग को लागू करने में मदद करेगा।

सीईओ फोरम हर साल मिलता है और भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए आर्थिक खुशहाली बढ़ाने के तरीकों पर सरकार के प्रमुखों को सलाह देता है।

पीएम मोदी, पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे वार्षिक समिट की सह-अध्यक्षता भी करेंगे और आपसी फायदे के सभी क्षेत्रों में भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत भी करेंगे।

प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बातचीत के अलावा वह ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल सैम मोस्टिन से भी मुलाकात करेंगे। वह मेलबर्न में भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को भी संबोधित करेंगे। बुधवार को इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर निकले पीएम मोदी का मेलबर्न में भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया।

इंडोनेशिया से आए प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की और इसे कभी न भूलने वाला बताया।

भारतीय समुदाय के लोग ठंडे मौसम के बावजूद स्थानीय समय के हिसाब से बुधवार देर शाम होटल में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में आए थे।

पीएम मोदी ने 'भारत माता की जय' और 'मोदी, मोदी' के नारों के बीच भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के स्वागत के लिए स्थानीय कलाकारों ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दीं।

--आईएएनएस

केके/पीएम