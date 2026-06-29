ऑपरेशन अमिस्ताद: वेनेजुएला के उप स्वास्थ्य मंत्री ने भूकंप प्रभावित इलाकों में भारत के आर्मी फील्ड हॉस्पिटल का किया दौरा

काराकस, 29 जून (आईएएनएस)। वेनेजुएला में पिछले हफ्ते आए तेज भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। ताजा अपडेट के अनुसार, इस प्राकृतिक घटना में मौत का 1450 तक पहुंच चुका है। इस बीच दुनिया के कई देशों ने आपदा की इस घड़ी में वेनेजुएला की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। भारत भी वेनेजुएला के लोगों की तकलीफ कम करने की कोशिशों में जुटा है। वेनेजुएला के उप स्वास्थ्य मंत्री ने भारत आर्मी फील्ड हॉस्पिटल का दौरा किया।

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भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत राहत सामग्री भेजने के साथ-साथ वेनेजुएला के प्रभावित क्षेत्रों में फील्ड हॉस्पिटल की सुविधा मुहैया करा रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा तस्वीरों और जानकारी के अनुसार, आर्मी फील्ड हॉस्पिटल भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला के उप स्वास्थ्य मंत्री और वेनेजुएला के राजधानी जिला (कैपिटल डिस्ट्रिक्ट) के प्रमुख नहुम फर्नांडीज ने भारत के आर्मी फील्ड अस्पताल का दौरा किया।

दौरे के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "मैं इस समय सभी एकजुटता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें अब राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिग्ज साइकोड्रोम की इंचार्ज हैं और पूरे समाधान का हिस्सा हैं। इसके अलावा, मैरीलैंड राज्य पर इस भयानक घटना पर ध्यान देने की जिम्मेदारी है। मैं सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, खासकर अब भारत से और उन सभी को जो यहां हमारे साथ हैं। हम सभी की दरियादिली, उनकी संयमशीलता के लिए और किसी न किसी तरह से, मेक्सिको की मदद से और बेशक, अमेरिका के राष्ट्रपति की मदद से, इस तरह से मदद करने के लिए बहुत आभारी हैं। भारत दवाओं का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। हम अमेरिका के राष्ट्रपति के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने यह गारंटी दी कि इन दवाइयों का इस्तेमाल भारत के लोग कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पीड़ित और घायल हुए हैं।"

भारत ने भूकंप की त्रासदी झेल रहे वेनेजुएला की सहायता के लिए 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत तत्काल मानवीय राहत भेजी है। यह कदम दक्षिण अमेरिकी देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत एवं बचाव प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भारत की मदद वेनेजुएला पहुंच गई है। हमें विश्वास है कि फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, राहत सामग्री, दवाइयां और चिकित्सा उपकरण वहां चल रहे राहत कार्यों को मजबूत करेंगे।"

कोट डी आइवर स्थित भारतीय दूतावास ने भी एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय वायुसेना के दो सी-17 विमान आबिदजान के रास्ते वेनेजुएला पहुंचे। इन विमानों में 35 टन राहत सामग्री, भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल दल और दो भीष्म क्यूब भेजे गए हैं।

दूतावास के अनुसार, 41 सदस्यीय इस दल में नौ चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। यह टीम आपातकालीन चिकित्सा सेवा, ट्रॉमा प्रबंधन, जीवनरक्षक सर्जरी और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है।

दल अपने साथ विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लगभग छह टन दवाइयां और मानवीय राहत सामग्री भी लेकर गया है। इसके अलावा, एक विमान में आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एवं मैत्री (भीष्म) क्यूब भी भेजा गया है।

--आईएएनएस

केके/पीएम