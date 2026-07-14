'ऑपरेशन अमिस्ताद' के दौरान वेनेजुएला में भारतीय सेना की 'शत्रुजीत टास्क फोर्स' टीम ने निभाई अहम भूमिका

नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला में 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के दौरान भारतीय सेना की 'शत्रुजीत टास्क फोर्स' की इंजीनियरिंग सपोर्ट टीम ने मुश्किल हालात में भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल बनाने और उसे चालू रखने में अहम भूमिका निभाई।

Read More

'शत्रुजीत ईगल्स' ने जरूरी मेडिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव किया, जिससे बिना किसी रुकावट के हेल्थकेयर सेवाएं मिलती रहीं। जान बचाने वाले मेडिकल उपकरणों को ठीक करने से लेकर जरूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाने और उनके रखरखाव तक, टीम ने अस्पताल को तेजी से चालू किया और राहत कार्य के दौरान उसे हमेशा मिशन के लिए तैयार रखा।

'शत्रुजीत टास्क फोर्स' के योद्धाओं ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, नई सोच और अटूट समर्पण के साथ फ्रंटलाइन मेडिकल टीमों की मदद की, ताकि आपदा से प्रभावित लोगों को समय पर और असरदार इलाज मिल सके। भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित किया कि भारत एक भरोसेमंद 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' (सबसे पहले मदद करने वाला) है, जिसने जरूरत के समय उम्मीद और मानवीय सहायता पहुंचाई।

बता दें कि वेनेजुएला में भीषण भूकंप ने बड़ी क्षति की है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा कि वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,490 हो गई है। रोड्रिगेज ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक डेली अपडेट में बताया कि घायलों की संख्या 16,740 बनी हुई है, जबकि मदद पाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 120,794 हो गई है। अधिकारियों ने बेघर हुए लोगों के लिए 108 अस्थायी कैंप और शेल्टर बनाए हैं।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, कुल 31,837 वेनेजुएला के लोग डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए तैनात हैं। इन्हें 2,422 अंतरराष्ट्रीय बचाव श्रमिकों का समर्थन मिला है।

अपडेट में कहा गया है कि दोहरे भूकंप के बाद से वेनेजुएला में 1,222 आफ्टरशॉक रिकॉर्ड किए गए हैं।

शनिवार को पहले रोड्रिगेज ने कहा था कि आपदा के मुश्किल समय में पीड़ितों की मदद के लिए लगभग 30,000 स्वयंसेवकों ने साइन अप किया है और सरकार ने उन्हें घर बनाने और मरम्मत में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

रोड्रिगेज ने कहा कि क्योंकि कई परिवार बेघर हैं, इसलिए सरकार ने एक यूनिफाइड हाउसिंग रजिस्ट्री शुरू की है, जो जनगणना और भूकंप पीड़ितों को सरकार के आदेश पर मिलने वाली वित्तीय मदद के लिए एक डेटाबेस का काम करेगी।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम