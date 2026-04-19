North Korea Missile Launch : उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर दागीं कई बैलिस्टिक मिसाइलें, जापान और दक्षिण कोरिया अलर्ट

टोक्यो: पश्चिम एशिया में संकट के बीच उत्तर कोरिया ने रविवार को समुद्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें रविवार सुबह उत्तर कोरिया के पूर्वी सिनपो इलाके से दागी गईं। इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया अलर्ट मोड में आ गए। उत्तर कोरिया ने एक महीने में चौथी बार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है।

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने बताया कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया मिसाइल लॉन्च से संबंधित जानकारी साझा कर विश्लेषण कर रहे हैं और हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

पीएम साने ताकाइची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज सुबह करीब 06:00 बजे (जापानी समयानुसार), उत्तर कोरिया से कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गईं। माना जा रहा है कि जो चीजें बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं, वे जापान के ईईजेड के बाहर पहले ही गिर चुकी हैं और अभी, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जानकारी का विश्लेषण करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।"

उन्होंने बताया, "सरकार के तौर पर लॉन्च के तुरंत बाद हमने जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रधानमंत्री ऑफिस के क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर में इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को बुलाया, जबकि मैंने संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों को जानकारी इकट्ठा करने और विश्लेषण करने, जनता को तुरंत और सही जानकारी देने, एयरक्राफ्ट, जहाजों वगैरह की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करने और किसी भी इमरजेंसी के लिए पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया।"

पीएम ताकाइची ने कहा कि हियोशी कैबिनेट क्राइसिस मैनेजमेंट को नेशनल गवर्नेंस का जरूरी हिस्सा मानती है और हमारा इरादा इस तरह के मामलों सहित सभी क्राइसिस मैनेजमेंट मामलों के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करना है।

दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि ये लॉन्च रविवार सुबह उत्तर कोरिया के पूर्वी सिनपो इलाके से हुए। दक्षिण कोरिया ने अपनी निगरानी की स्थिति को मजबूत किया है और अमेरिका और जापान के साथ जानकारी का बारीकी से आदान-प्रदान कर रहा है।

पिछले हफ्ते, उत्तर कोरिया ने कहा था कि किम जोंग उन ने देश के डिस्ट्रॉयर से मिसाइल टेस्ट का निरीक्षण किया। टेस्ट के बाद किम ने कहा कि उनकी सरकार अपनी न्यूक्लियर फोर्स के "अनलिमिटेड एक्सपेंशन" पर फोकस कर रही है और देश की न्यूक्लियर अटैक और रैपिड-रिस्पॉन्स क्षमता को बेहतर बनाने के लिए नए टास्क जारी किए हैं।

--आईएएनएस