न्यूजीलैंड की सांसद परमजीत परमार ने भारत की तरक्की को सराहा, पीएम मोदी के दौरे को बताया खास

ऑकलैंड, 10 जुलाई (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड की सांसद परमजीत परमार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑकलैंड दौरे को बहुत अहम बताया और कहा कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।

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आईएएनएस के साथ एक खास इंटरव्यू में सांसद परमार ने पीएम मोदी को महान नेता बताया और कहा कि न्यूजीलैंड उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने हाल ही में हस्ताक्षर किए गए भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को एक बड़ी उपलब्धि बताया।

भारत की ग्रोथ की तारीफ करते हुए न्यूजीलैंड की सांसद ने कहा कि भारत अलग-अलग क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है और पिछले 10-15 सालों में देश में बहुत तरक्की हुई है।

आईएएनएस: आप पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे को कैसे देखती हैं?

परमार: यह बहुत जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय 100 साल से ज्यादा समय से न्यूजीलैंड में रह रहे हैं और कीवी भारतीय अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। भारतीय प्रवासी इस दौरे को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इसलिए यह उस फायदे के लिहाज से बहुत जरूरी है, जो यह दिखाता है कि हां, दोनों देश एक-दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं और यह दौरा निश्चित रूप से हमारी दोस्ती को बढ़ाता है। यह उस महान संबंधों की बस शुरुआत है, जो न्यूजीलैंड और भारत दोनों पक्षों के लिए स्वाभाविक रूप से फायदेमंद होगा।

आईएएनएस: आप भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच एफटीए को कैसे देखती हैं?

परमार: मैं कहूंगी कि यह एक बड़ी कामयाबी है। हम हमेशा से भारत के साथ एफटीए करने के लिए उत्सुक रहे हैं। जिस एसीटी पार्टी की मैं सांसद हूं, वह शुरू से ही इस एफटीए का पुरजोर समर्थन करती रही है क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड और भारत के लिए एफटीए जरूरी है। एफटीए कॉम्पिटिशन पैदा करके, ज्यादा नौकरियां पैदा करके और खर्च कम करके हमारे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए, हम इस एफटीए को लेकर बहुत उत्साहित हैं।

आईएएनएस: वैश्विक झटकों के बावजूद आप भारत के आर्थिक विकास को कैसे देखती हैं?

परमार: भारत बहुत अच्छा कर रहा है। हां, हमें यह देखकर बहुत गर्व हो रहा है, भारतीय मूल के व्यक्ति के तौर पर, मुझे यह देखकर बहुत गर्व हो रहा है कि भारत लगातार बढ़ रहा है। भारत कई अलग-अलग क्षेत्रों में एक वैश्विक लीडर के तौर पर उभर रहा है और हमें भारत के साथ यह संबंध बनाने पर बहुत गर्व है।

आईएएनएस: आप पीएम मोदी को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर कैसे देखती हैं?

परमार: वह एक बेहतरीन लीडर हैं और हम सच में न्यूजीलैंड में उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। और मुझे सच में उम्मीद है कि न्यूजीलैंड का यह दौरा उनके लिए यादगार रहेगा।

आईएएनएस: आप पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में आर्थिक विकास और इनक्लूसिव ग्रोथ को कैसे देखती हैं?

परमार: प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जब भी मैं भारत जाती हूं, तो मैंने हाल ही में बहुत तरक्की देखी है, खासकर पिछले 10 से 15 सालों में। भारतीय मूल के व्यक्ति के तौर पर, बेशक, मैं चाहती हूं कि जिस देश से मैं आती हूं, वह हर साल तेजी से आगे बढ़े और देश में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके।

आईएएनएस: आप भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देखती हैं और क्या न्यूजीलैंड में यूपीआई शुरू किया जा सकता है?

परमार: हमारी तकनीक निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिसे न्यूजीलैंड बहुत पसंद करता है और मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि न्यूजीलैंड में, हमारे पास कुछ वर्ल्ड-क्लास इनोवेशन होते हैं। भारत, बेशक, एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में उभर रहा है और हमारे लिए उस स्पेस में सहयोग करने के बहुत सारे मौके हैं।

आईएएनएस: पश्चिम एशिया में हाल के तनावों को देखते हुए भारत और न्यूजीलैंड मिलकर भू-राजनीतिक बदलावों से कैसे निपट सकते हैं?

परमार: जब यह संबंध औपचारिक हो जाएगा, तो निश्चित ये वो बातें हैं जो दो सरकारें एक-दूसरे से कर सकती हैं। हम एक ऐसे देश हैं जो सच में इस इलाके में शांति और खुशहाली देखना पसंद करते हैं और भारत के योगदान की बहुत सराहना होगी। इसलिए, हमारे लिए साथ मिलकर काम करने और यह देखने का एक बड़ा मौका है कि हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा हिंद-प्रशांत इलाका स्थिर और खुशहाल बना रहे।

--आईएएनएस

केके/पीएम