logo
अन्तरराष्ट्रीय

न्यूजीलैंड के सांसद बोले, भारत एशिया में एक राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jul 10, 2026, 07:57 AM
न्यूजीलैंड के सांसद बोले, भारत एशिया में एक राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति

ऑकलैंड, 10 जुलाई (आईएएनएस)। भारत दुनिया की सबसे अहम उभरती ताकतों में से एक है और भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता ऐसे अहम समय पर हुआ है, जब न्यूजीलैंड तेजी से बहुपक्षीय होती दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के सांसद फिल ट्वायफोर्ड और राजस्व मंत्री साइमन वाट्स ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर न्यूज एजेंसी आईएएनएस के साथ खास बातचीत की।

ऑकलैंड में न्यूज एजेंसी आईएएनएस से ​​बात करते हुए सासंद ट्वायफोर्ड ने कहा कि भारत एशिया में एक राजनीतिक और आर्थिक पावरहाउस के तौर पर उभरा है और न्यूजीलैंड को देश के साथ गहरी साझेदारी से फायदा होगा।

उन्होंने कहा, "वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत दुनिया की सबसे जरूरी उभरती ताकतों में से एक है। अब हम एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय माहौल में रहते हैं। अब सिर्फ एक सुपरपावर नहीं है; कई हैं। और न्यूजीलैंड की विदेश नीति को इस बात के साथ तालमेल बिठाना होगा। इसलिए भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता इस मामले में बहुत सही समय पर हुआ है। हम प्रधानमंत्री के यहां आने का स्वागत करते हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर ट्वायफोर्ड ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होना आपसी संबंधों में एक अहम पड़ाव है।

उन्होंने आईएएनएस से ​​कहा, "यह न्यूजीलैंड जैसे छोटे देश के लिए भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने का समय है। यह एशिया में एक राजनीतिक और आर्थिक पावरहाउस के तौर पर भारत के साथ हमारे संबंधों में एक बहुत अहम विकास है, जो एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। न्यूजीलैंड के लिए यह गहरा संबंध होना, सिर्फ व्यापारिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि हर तरह के स्तर पर, जिसमें लोगों के बीच जुड़ाव भी शामिल है, हमारे लिए बहुत जरूरी है।"

ट्वायफोर्ड ने तकनीक और इनोवेशन में सहयोग के मौकों पर भी जोर दिया और कहा कि न्यूजीलैंड को भारत की विशेषज्ञता और मजबूत तकनीकी इकोसिस्टम से फायदा हो सकता है।

उन्होंने कहा, "न्यूजीलैंड जैसे देश के लिए भारत के साथ ज्यादा करीब से काम करने का एक फायदा यह है कि हमारे पास कई बड़ी भारतीय फर्म, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज तक पहुंच है। हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित करने की जरूरत के हिसाब से डिजिटल टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है। इसलिए उस स्पेस में हमारे लिए साथ मिलकर काम करने के बहुत सारे मौके हैं।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर रेवेन्यू मिनिस्टर साइमन वॉट्स ने कहा, "न्यूजीलैंड के लिए यह बहुत खास पल है कि वह यहां प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी कर पा रहा है। यह सच में न्यूजीलैंड और भारत के बीच संबंधों की गहराई को और मजबूत करता है। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होना आपसी संबंधों के लिए एक बड़ा कदम है और यह न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी एक बड़ा कदम है।"

उन्होंने कहा, "भारत और न्यूजीलैंड के बीच और न्यूजीलैंड से भारत में ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की क्षमता एक बड़ा फैक्टर होने वाली है। न्यूजीलैंड एक फ़ूड-प्रोड्यूसिंग देश है। हम भारत में काफी ज्यादा खाद्य एक्सपोर्ट देखेंगे और इसी तरह, भारत से न्यूजीलैंड में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज और इंजीनियरिंग क्षमता का आना सच में एक बड़ा मौका है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड को लेकर भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा, "यह बहुत खास है। ऐसा 40 साल बाद हुआ है, जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जा रहा है। यह भारतीय समुदाय के लिए एक शानदार मौका है। यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। दोनों देशों के पास देने के लिए अलग-अलग चीजें हैं। इसलिए, व्यापार हमेशा से रहा है, लेकिन यह संबंधों को मजबूत करने के बारे में है। इससे भी जरूरी बात यह है कि यह पक्का करना है कि लोग उन सेवाओं और उत्पादों को खरीद सकें जो दोनों देशों में उपलब्ध होंगे, क्योंकि टैरिफ सबसे बड़ा फैक्टर है।"

--आईएएनएस

केके/पीएम