नाटो समिट में शामिल होने राष्ट्रपति ट्रंप अंकारा के लिए हुए रवाना

वाशिंगटन, 7 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार शाम (अमेरिकी समय) व्हाइट हाउस से अंकारा के लिए निकले। अंकारा में इस हफ्ते नाटो समटि का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। ट्रंप अलायंस समिट के दौरान नाटो के साथियों पर रक्षा खर्च बढ़ाने, बोझ शेयर करने को मजबूत करने और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए दबाव डालेंगे।

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ट्रंप मंगलवार दोपहर को तुर्किए की राजधानी पहुंचेंगे, जहां तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन उनका स्वागत करेंगे। एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने से पहले वह एक स्टेट अराइवल सेरेमनी और ऑनर गार्ड रिव्यू में हिस्सा लेंगे।

मंगलवार शाम को ट्रंप नाटो लीडर्स के सोशल डिनर में शामिल होंगे। बुधवार को, वह नाटो लीडर्स के वर्किंग सेशन में हिस्सा लेने से पहले ऑफिशियल वेलकम और फैमिली फोटो में शामिल होंगे।

बाद में वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और अंकारा से निकलने से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के साथ द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। ट्रंप बुधवार शाम को व्हाइट हाउस लौटने वाले हैं।

इस ट्रिप से पहले, नाटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू जी. व्हिटेकर ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप उम्मीद करते हैं कि सभी सहयोगी तुरंत आगे आएंगे और न केवल 5 फीसदी के सस्टेनेबल रास्ते पर चलेंगे, बल्कि एक बहुत खतरनाक दुनिया में, जहां काबिल सहयोगियों की जरूरत है, जल्द से जल्द 5 फीसदी तक पहुंचेंगे।"

व्हिटेकर ने कहा कि नाटो के साथियों ने तब से लगभग 139 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त रक्षा खर्च करने का वादा किया है, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा अमेरिका में बने उपकरण, हथियार और गोला-बारूद पर खर्च किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन कुछ साथी दूसरों की तुलना में ज्यादा कर रहे हैं।" उन्होंने पोलैंड, नॉर्डिक देशों और बाल्टिक देशों को इस कोशिश में आगे बताया, जबकि यह भी कहा कि जर्मनी 2029 तक टारगेट तक पहुंचने की राह पर है। उन्होंने कहा कि सभी साथियों को रक्षा खर्च में काफी ऊपर की ओर बढ़ना दिखाना चाहिए ताकि अलायंस में बोझ का सही बंटवारा हो सके।

व्हिटेकर ने कहा कि अटलांटिक के दोनों तरफ रक्षा उत्पादन बढ़ाना नाटो के नए कैपेबिलिटी गोल्स को पाने के लिए जरूरी होगा।

उन्होंने कहा, "हमारा गोल यूरोप के कन्वेंशनल डिफेंस का बोझ कनाडा में हमारे यूरोपीय सहयोगियों पर डालना है। अमेरिका नाटो का एक गर्वित सदस्य बना हुआ है।" हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वाशिंगटन की दुनिया की इकलौती सुपरपावर होने के नाते, दुनिया में दूसरी जगहों पर भी जिम्मेदारियां हैं।

उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसे साथियों की जरूरत है जो काबिल हों, एक-दूसरे के साथ काम कर सकें और अलायंस की कलेक्टिव मिलिट्री पावर को मजबूत कर सकें।

केली ने मीडिया को बताया कि सरकार इस समिट को नाटो को नया रूप देने की दिशा में एक और कदम के तौर पर देख रहा है।

केली ने कहा, "इस राष्ट्रपति के नेतृत्व में, अमेरिका ने नाटो के स्ट्रक्चर में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव शुरू किया है, जिससे अलायंस अमेरिका पर निर्भरता के मॉडल से असल में बोझ साझा करने और सेल्फ-रिलाएंस के मॉडल में बदल गया है।"

--आईएएनएस

केके/पीएम