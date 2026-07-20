नॉर्वे में 100 साल की सबसे भीषण आग: सैकड़ों घर खाक, 400 लोग बेघर

ओस्लो, 20 जुलाई (आईएएनएस)। नॉर्वे के ड्रामेन शहर के पास एक कस्बे में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों ने इसे "100 वर्षों में लगी सबसे बड़ी आग" बताया है। सोमवार को भी आग पूरी तरह बुझ नहीं पाई थी और धुआं उठ रहा था।

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क्रोकस्टाडेल्वा इलाके में सप्ताहांत के दौरान करीब 100 घर पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि लगभग 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस आग में स्थानीय फायर चीफ टोरगेर एंडरसन का घर भी जलकर खाक हो गया।

रविवार को स्थानीय अखबार ड्रामेंस टिडेंडे से बातचीत में पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने की वजह या तो कोई दुर्घटना हो सकती है या फिर किसी स्थान पर अपने आप आग लगना (स्पॉन्टेनियस कम्बशन) हो सकता है।

पुलिस के अनुसार, आग शुक्रवार दोपहर करीब 4 बजे क्रोकस्टाडेल्वा के एक रो-हाउस परिसर में शुरू हुई थी। पुलिस को इसकी पहली सूचना दोपहर 3:39 बजे मिली। आग इतनी तेजी से फैली कि रात 9 बजे तक 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त या पूरी तरह नष्ट हो चुके थे।

नॉर्वे के दक्षिण-पूर्वी पुलिस जिले के संचालन प्रबंधक स्टॉले फुगलास ने कहा कि आग बुझाने का अभियान करीब 10 दिन और चलने की संभावना है।

उन्होंने कहा, "यह इलाके में एक लंबे समय तक चलने वाला अभियान है। इससे पता चलता है कि वहां कितनी गर्मी बनी हुई है।"

उन्होंने बताया कि पीड़ितों को अपने सामानों को निकालने में मदद पहुंचाई जाएगी जिन्हें अभी तक बाहर नहीं लाया जा सका है। नगर प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं सुरक्षित तरीके से लोगों की वापसी की योजना पर काम कर रही हैं।

अग्निशमन विभाग ने एहतियात के तौर पर इलाके में पानी के स्प्रिंकलर लगाए हैं और दमकल कर्मी, ड्रोन तथा हेलीकॉप्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं।

हालांकि, अग्निशमन कर्मी एरिक स्मिड्स्रॉड ने कहा कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने आग पर काबू पा लिया है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन स्थिति पहले से बेहतर दिख रही है।"

--आईएएनएस

केआर/