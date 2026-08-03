नेपाल में विदेशी पर्यटकों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी, बड़ी संख्या में भारतीय भी

काठमांडू, 3 अगस्त (आईएएनएस)। नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) ने सोमवार को बताया कि जुलाई महीने में नेपाल में विदेशी पर्यटकों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान कुल 71,775 विदेशी पर्यटक नेपाल पहुंचे।

Read More

यह संख्या जुलाई 2025 में आए 70,193 विदेशी पर्यटकों की तुलना में 2.3 प्रतिशत अधिक है। एनटीबी के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल मार्च और अप्रैल को छोड़कर जुलाई तक हर महीने विदेशी पर्यटकों की संख्या में साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, उड़ानों में आई रुकावटें और ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगे हुए हवाई किरायों ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा को प्रभावित किया। इसी कारण पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी सीमित रही।

एनटीबी के अनुसार, जुलाई में भी भारतीय पर्यटक सबसे बड़ी संख्या में नेपाल पहुंचे। इस दौरान 23,490 भारतीयों ने नेपाल का दौरा किया, जो कुल विदेशी पर्यटकों का 32.73 प्रतिशत है। हालांकि मई और जून में भारतीय पर्यटकों की संख्या में तेज उछाल देखने को मिला था, लेकिन जुलाई में यह संख्या कुछ कम हो गई।

वहीं, चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया। जुलाई में नेपाल में 11,099 चीनी पर्यटक पहुंचे, जो जुलाई 2025 के 6,890 पर्यटकों के मुकाबले 61.09 प्रतिशत अधिक है। यह आंकड़ा कोविड महामारी से पहले जुलाई 2019 में आए 10,215 चीनी पर्यटकों के रिकॉर्ड से भी 8.65 प्रतिशत ज्यादा है।

पर्यटकों की संख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा। जुलाई में वहां से 7,754 पर्यटक नेपाल पहुंचे। इसके बाद बांग्लादेश से 4,179, यूनाइटेड किंगडम से 3,773 और ऑस्ट्रेलिया से 2,428 पर्यटक आए।

भारतीय पर्यटकों की बड़ी संख्या की वजह से दक्षिण एशिया नेपाल के पर्यटन का सबसे बड़ा स्रोत क्षेत्र बना रहा। जुलाई में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (सार्क) देशों से कुल 29,755 पर्यटक नेपाल पहुंचे, जो कुल विदेशी पर्यटकों का 41.46 प्रतिशत है। हालांकि यह संख्या जुलाई 2025 में आए 33,787 पर्यटकों की तुलना में 11.93 प्रतिशत कम है।

अन्य सार्क देशों में भूटान से 991, पाकिस्तान से 475, श्रीलंका से 581 और मालदीव से 39 पर्यटक नेपाल पहुंचे। दूसरी ओर, दक्षिण एशिया के बाहर के एशियाई देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली।

जुलाई में दक्षिण एशिया को छोड़कर अन्य एशियाई देशों से 17,424 पर्यटक नेपाल पहुंचे, जो कुल विदेशी पर्यटकों का 24.28 प्रतिशत है। यह संख्या जुलाई 2025 में आए 13,052 पर्यटकों की तुलना में 33.05 प्रतिशत अधिक है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी