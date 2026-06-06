नेपाल के विदेश मंत्री खनल ने एनएसए डोभाल से की मुलाकात, ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं। इस मौके पर विदेश मंत्री खनल ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। वहीं, खनल भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मुलाकात करने वाले हैं।

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नेपाली मीडिया 'द काठमांडू पोस्ट' के अनुसार, विदेश मंत्री खनल ने कहा कि मौजूदा नेतृत्व पुरानी राजनीतिक जिम्मेदारियों से आजाद है और नई सरकार भारत के साथ वर्षों की राजनीतिक खींचतान को खत्म करने के लिए तैयार है ताकि प्रैक्टिकल सोच, ऐसे नतीजे जिन्हें मापा जा सके और आपसी विकास पर आधारित संबंध बनाया जा सके।

बता दें कि खनल भारतीय समकक्ष डॉ. एस. जयशंकर के आमंत्रण पर शुक्रवार को अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे।

मीडिया को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री खनल ने कहा कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सरकार भारत के साथ संबंधों को फिर से ठीक करने और प्रैक्टिकल सहयोग और साझा खुशहाली पर फोकस करने वाली साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

'द हिमालयन टाइम्स' ने नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के हवाले से बताया कि खनल डॉ. जयशंकर के साथ औपचारिक बातचीत करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, जुड़ाव, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संबंधों में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। यह दौरा दोनों पड़ोसियों के बीच रेगुलर हाई-लेवल बातचीत का हिस्सा है और इससे नेपाल-भारत के संबंध और गहरे होने की उम्मीद है।

यह दौरा दोनों देशों के बीच बढ़ते डिप्लोमैटिक जुड़ाव के बीच हो रहा है। इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में, नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के प्रमुख रबी लामिछाने ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर के साथ अलग-अलग बैठक की।

इन बैठकों में नेपाल-भारत संबंधों और आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा हुई। खनल पहले पिछले महीने एक इंटरनेशनल टाइगर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में भारत आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया।

--आईएएनएस

केके/एबीएम