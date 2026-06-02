म्यांमार के राष्ट्रपति ने जेएनपीए का किया दौरा, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य के विस्तार की योजनाओं पर की चर्चा

मुंबई: भारत के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) ने मंगलवार को म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग और उनके आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। राष्ट्रपति के साथ 67 सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था।

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जेएनपीए पहुंचने पर चेयरपर्सन गौरव दयाल (आईएएस) और बंदरगाह के विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनका अभिनंदन किया।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को जेएनपीए के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिशों, रणनीतिक विकास योजनाओं, सस्टेनेबिलिटी के तरीकों और भविष्य के ग्रोथ रोडमैप पर एक विस्तृत प्रजेंटेशन दिया गया।

प्रजेंटेशन में वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट के विकास पर भी जोर दिया गया, जिसे भारत के सबसे बड़े डीप-ड्राफ्ट पोर्ट्स में से एक और इस इलाके में मैरीटाइम ट्रेड ग्रोथ का एक मुख्य ड्राइवर माना जा रहा है।

म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग ने कहा कि जेएनपीए का भारत का नंबर 1 पोर्ट बनना, इसके ऑपरेशनल एक्सीलेंस और मजबूत सर्विस क्षमताओं को दिखाता है। उन्होंने पोर्ट के विकास की कोशिशों को आगे बढ़ाने में अपने देश की दिलचस्पी बताई और इस बात पर जोर दिया कि प्रतिनिधिमंडल इस क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझने, जेएनपीए के अनुभव से सीखने और नॉलेज एक्सचेंज और कोऑपरेशन के मौके तलाशने में गहरी दिलचस्पी रखता है।

इस मौके पर जेएनपीए के चेयरपर्सन आईएएस अधिकारी गौरव दयाल ने कहा, "म्यांमार के प्रेसिडेंट मिन आंग ह्लाइंग और जेएनपीए में उनके जाने-माने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करना हमारे लिए खुशी की बात थी। इस दौरे से भारत की समुद्री क्षमताओं, जेएनपीए की ऑपरेशनल एक्सीलेंस, और वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट सहित हमारे भविष्य को ध्यान में रखकर किए जाने वाले डेवलपमेंट के कामों को दिखाने का एक शानदार मौका मिला। हम भारत और म्यांमार के बीच समुद्री और व्यापार सहयोग को मजबूत करने और बेहतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग के रास्ते तलाशने के लिए उत्सुक हैं।"

डेलीगेशन ने पोर्ट के आसपास का भी दौरा किया, ताकि पोर्ट के अच्छे कामकाज, कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशन और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के बारे में सीधे जानकारी मिल सके। इस दौरे से जडेएनपीए के वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने में इसके योगदान को दिखाने का मौका मिला।

--आईएएनएस

केके/वीसी