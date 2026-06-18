मॉस्को की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला, जेलेंस्की बोले- रूस की युद्ध मशीन को बनाया निशाना

नई द‍िल्‍ली, 18 जून (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक हफ्ते में दूसरी बार मॉस्को की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा क‍िया।

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जेलेंस्‍की ने कहा क‍ि कि यूक्रेनी सेना ने एक बार फिर मॉस्को क्षेत्र समेत रूस के कई अहम ठिकानों पर सफल लंबी दूरी के हमले किए हैं। जेलेंस्‍की ने इन हमलों को यूक्रेनी सेना की महत्‍वपूर्ण सफलता बताते हुए कहा क‍ि यह ठ‍िकाने रूस की युद्ध मशीन को चलाने में मदद करते हैं।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्‍ट में कहा, ''पिछली रात हमारी लंबी दूरी की कार्रवाइयां एक बार फिर मॉस्को क्षेत्र तक पहुंचीं। इस हफ्ते दूसरी बार मॉस्को की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इसके अलावा, रोस्तोव क्षेत्र और यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले इलाकों में भी लक्ष्यों पर हमला किया गया।''

यूक्रेनी राष्‍ट्रपत‍ि ने कहा क‍ि यह रूस की ओर से हमारे शहरों और समुदायों पर किए जा रहे हमलों का पूरी तरह से जायज जवाब है। साथ ही यह उन ठिकानों के खिलाफ हमारी सेना की एक और महत्वपूर्ण सफलता है, जो रूस की युद्ध मशीन को चलाने में मदद करते हैं।

राष्‍ट्रपत‍ि जेलेंस्की ने कहा, ''मैं यूक्रेन की रक्षा और सुरक्षा बलों का उनके समन्वित प्रयासों के लिए धन्यवाद करता हूं, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, मानव रहित प्रणाली बल, विशेष अभियान बल, रक्षा खुफिया विभाग और हमारी मिसाइल ब्रिगेड, जिन्होंने बेहद सटीकता के साथ अपना काम किया।''

उन्‍होंने बताया क‍ि पिछले कुछ दिनों में हमारे सभी साझेदारों ने हमारी मध्यम दूरी और लंबी दूरी की कार्रवाइयों की सटीकता और प्रभावशीलता को नोट किया है। अब समय आ गया है कि यह युद्ध समाप्त हो और रूस को कूटनीतिक स्तर पर जरूरी कदम उठाने चाहिए।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के दौरान बताया था क‍ि जी-7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को अंतरराष्ट्रीय साझेदारों का महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। रूस पर दबाव बढ़ाने और यूक्रेन की रक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई अहम कदमों पर सहमति बनी।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम