मास शूटिंग से दहला जर्मनी का शहर स्टाड: 5 की मौत और कई घायल

हैम्बर्ग/स्टाड (जर्मनी), 29 जून (आईएएनएस)। उत्तरी जर्मनी के स्टाड शहर में सोमवार को मास शूटिंग की भयावह वारदात हुई। गोलीबारी में पांच लोगों के मारे जाने की खबर है। स्थानीय पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, जबकि पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस अभियान जारी है।

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अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, घटना स्टाड शहर के डैंकर्सश्ट्रासे इलाके में हुई। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे घटनास्थल से दूर रहें और आपातकालीन सेवाओं के निर्देशों का पालन करें। स्थानीय मीडिया के अनुसार इलाके में काफी देर तक गोलियों की आवाज सुनाई देती रही।

जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए के मुताबिक, पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शहर के केंद्र स्थित एक युवा केंद्र (यूथ सेंटर) के पास गोलीबारी हुई। हालांकि, कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में घटनास्थल को मां-बच्चा आश्रय गृह (मदर एंड चाइल्ड शेल्टर) भी बताया गया है। पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

फिलहाल हमले का मकसद और परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। मृतकों और घायलों की पहचान को लेकर सिर्फ इतना बताया गया है कि सभी वयस्क थे। घायलों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं की गई है। स्टाड पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और जैसे-जैसे नई जानकारी मिलेगी, उसे सार्वजनिक किया जाएगा।

पुलिस के अनुसार, दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कथित मुख्य हमलावर भी शामिल है। घटना स्थल और उससे जुड़ी अन्य जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

स्टाड शहर की आबादी करीब 50 हजार है और यह हैम्बर्ग के पश्चिम में स्थित है।

पिछले आठ महीनों में ये मास शूटिंग की चौथी वारदात है। 20 फरवरी 2026 को स्ट्रुलेंडॉर्फ, बवेरिया में एक शख्स ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुछ ऐसा ही साल की शुरुआत के पहले महीने, जनवरी, की 25 तारीख को भी हुआ था। तब बर्लिन के टियरगार्टन के एक अपार्टमेंट में पारिवारिक विवाद के दौरान चार लोग घायल हो गए थे।

25 नवंबर 2025 को भी रुतलिंगेन में एक शख्स ने अपनी बहन को उसके अपार्टमेंट में गोली मारकर हत्या कर दी, फिर अपने सेंट जोहान स्थित व्यवसाय में जाकर अपने दो बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद वह पफुलिंगेन स्थित अपने घर गया और अपने साथी और खुद को मार डाला।

--आईएएनएस

केआर/