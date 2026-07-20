मनीला में त्रिपक्षीय बैठक: उत्तर कोरिया और सुरक्षा सहयोग पर होगी चर्चा

सोल, 20 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के शीर्ष राजनयिक इस सप्ताह फिलीपींस की राजधानी मनीला में बैठक करेंगे। इस बैठक में उत्तर कोरिया से जुड़े मुद्दों पर समन्वय और तीनों देशों के बीच आर्थिक तथा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी।

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मंत्रालय के अनुसार, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून बुधवार को मनीला में आसियान से संबंधित मंत्रिस्तरीय बैठकों के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी से मुलाकात करेंगे। यह जानकारी योनहाप समाचार एजेंसी ने दी।

यह बैठक 7 जुलाई को अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान हुई पिछली त्रिपक्षीय वार्ता के लगभग दो सप्ताह बाद हो रही है।

अधिकारियों के अनुसार, बैठक में उत्तर कोरिया से जुड़े मुद्दों, त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उपायों, मध्य पूर्व के संकट के अलावा अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की जाएगी।

इस महीने की शुरुआत में हुई पिछली बैठक में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण (डिन्यूक्लियराइजेशन) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी और प्योंगयांग के साथ संवाद जारी रखने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था।

तीनों देशों ने तीसरे देशों, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की तैनाती में तेजी लाने के लिए सहयोग का ढांचा तैयार करने संबंधी एक सहयोग ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे।

विदेश मंत्री चो ह्यून मंगलवार से दो दिवसीय फिलीपींस दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कोरिया-आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन की भागीदारी वाली आसियान प्लस थ्री बैठक, आसियान रीजनल फोरम (एआरएफ) और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के विदेश मंत्रियों की बैठकों में हिस्सा लेंगे।

इन बैठकों में चो ह्यून के आसियान देशों के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए सोल की प्रतिबद्धता दोहराने और कोरियाई प्रायद्वीप में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरियाई सरकार के प्रयासों की जानकारी देने की उम्मीद है।

बैठकों के इतर, चो ह्यून ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई और फिलीपींस के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।

अधिकारियों के अनुसार, दक्षिण कोरिया इन बैठकों के दौरान अमेरिका, जापान और चीन के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ताओं के आयोजन के लिए भी समन्वय कर रहा है।

--आईएएनएस

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