लंदन के साउथहॉल में चाकू के हमले में 26 वर्षीय भारतीय युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

लंदन, 14 जून (आईएएनएस)। दक्षिण पश्चिम लंदन के साउथहॉल में चाकूबाजी की घटना में 26 साल के भारतीय मूल के युवक की मौत हो गई है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुल‍िस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है।

Read More

मृतक की पहचान गुरभेज सिंह के रूप में हुई है। उस पर नॉर्थ रोड पर, डॉर्मर्स वेल्स लेन के जंक्शन के पास हमला किया गया था। पुलिस ने शनिवार को बताया कि सिंह पर करीब 00:30 बजे नॉर्थ रोड और डॉर्मर्स वेल्स लेन के कोने पर एक दुकान के बाहर हमला हुआ था।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार, बुधवार को लंदन एम्बुलेंस सर्विस ने इलाके में चाकूबाजी की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे। वहां दो घायल पुरुष मिले।

चाकू लगने से घायल गुरभेज सिंह को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। उनके परिवार की मदद के लिए खास पुलिस टीम तैनात की गई है।

एक दूसरा युवक मौके पर घायल म‍िला, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जा रही है। उसे अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसे छुट्टी दे दी गई।

पुलिस ने बताया कि मौके से 20 से 30 की उम्र के बीच के सात पुरुषों को हत्या के शक में गिरफ्तार किया गया था। आगे जांच के बाद उनमें से छह को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया, जबकि एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया गया है और उसे बाद में दोबारा पेश होना होगा।

जांच अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर किसी के पास इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी, सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल वीडियो हो, तो वह आगे आए, ताकि जांच में मदद मिल सके।

डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर एलिसन फॉक्सवेल ने कहा, “हमारे होमिसाइड जांच अधिकारी सिंह की दुखद मौत की जांच कर रहे हैं और मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं।”

पुलिस अभी भी इस बात की जांच कर रही है। अभी तक इस हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है और पुलिस इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे आगे आकर जानकारी दें, क्योंकि छोटी-छोटी बातें भी इस मामले की जांच में बहुत मदद कर सकती हैं।

--आईएएनएस

एवाई/पीएम