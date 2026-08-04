लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने संसदों के बीच सहयोग बढ़ाने, मित्रता समूहों की गतिविधियों को मजबूत करने और कानून बनाने से जुड़े अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर चर्चा की।

Read More

बैठक के दौरान ओम बिरला ने पिछले साल अपनी उज्बेकिस्तान यात्रा को याद किया और इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन की 150वीं वर्षगांठ सभा के दौरान मिले गर्मजोशी भरे स्वागत और मेहमाननवाजी के लिए आभार जताया।

उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, "लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मेरी बेहद सकारात्मक और सार्थक मुलाकात हुई। हमने इस बात पर जोर दिया कि संसदीय कूटनीति उज्बेकिस्तान और भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमने संसदों के बीच संवाद बढ़ाने, मित्रता समूहों की गतिविधियों को मजबूत करने और कानून निर्माण के क्षेत्र में अनुभव साझा करने के तरीकों पर चर्चा की।"

उन्होंने कहा, "ओम बिरला ने पिछले साल की अपनी उज्बेकिस्तान यात्रा को याद किया और इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन की 150वीं वर्षगांठ सभा के दौरान मिले गर्मजोशी भरे स्वागत और पारंपरिक मेहमाननवाजी के लिए एक बार फिर अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त की।"

ओम बिरला ने कहा कि उनकी और बख्तियार सैदोव की बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्तों को और मजबूत बनाने पर केंद्रित रही। खास तौर पर संसदीय सहयोग, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

उन्होंने 'एक्‍स' पर लिखा, "संसद भवन में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से मुलाकात कर खुशी हुई। हमारी बातचीत काफी उपयोगी रही और हमने भारत तथा उज्बेकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। विशेष रूप से संसदीय सहयोग, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।"

बिरला ने कहा, "मुझे अप्रैल 2025 में इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन की 150वीं सभा में भाग लेने के लिए ताशकंद जाने का अवसर मिला था। वहां मेरी मुलाकात उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, सीनेट की अध्यक्ष तंजिला नारबायेवा और विधायी सदन के अध्यक्ष नुरिद्दीन इस्मोइलोव से हुई थी। उन मुलाकातों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और संसदीय सहयोग को और गहरा करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को मजबूत किया।"

बैठक के दौरान बिरला ने बताया कि भारतीय संसद ने इस साल मार्च में भारत-उज्बेकिस्तान संसदीय मित्रता समूह का गठन किया है। इस समूह में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि यह समूह आर्थिक विकास, शिक्षा, संस्कृति और मानवीय पहलों जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच का काम करेगा।

उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव सोमवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भेंट की और उज्बेकिस्तान-भारत बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लिया।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी