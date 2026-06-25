ल्हासा-न्यिंगची रेलवे के 5 साल पूरे, शीत्सांग के विकास को मिली नई रफ्तार

बीजिंग, 25 जून (आईएएनएस)। चीन रेलवे समूह के अनुसार, गुरुवार को ल्हासा-न्यिंगची रेलवे के संचालन के पांच वर्ष पूरे हो गए। वहीं, 1 जुलाई को छिंगहाई-शित्सांग रेलवे के पूर्ण रूप से संचालित होने के 20 वर्ष भी पूरे होने जा रहे हैं।

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शीत्सांग की पहली विद्युतीकृत रेलवे के रूप में ल्हासा-न्यिंगची रेलवे की कुल लंबाई 435.48 किलोमीटर है। यह पश्चिम में ल्हासा से पूर्व में न्यिंगची तक फैली हुई है और इसकी डिजाइन गति 160 किमी प्रति घंटा है। रेलवे लाइन का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा समुद्र तल से 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह मार्ग यारलुंग त्सांगपो नदी को 16 बार पार करता है और इसमें पुलों तथा सुरंगों का अनुपात 75 प्रतिशत है। 25 जून 2021 को शुरू हुई इस रेलवे ने शीत्सांग के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में रेल संपर्क की कमी को समाप्त कर दिया।

ल्हासा, शान्नान और न्यिंगची इस रेलवे मार्ग के प्रमुख शहर हैं, जिन्हें 'पांच शहर, तीन घंटे का आर्थिक दायरा' कहा जाता है। इस रेलवे के जरिए ल्हासा से न्यिंगची तक की सबसे तेज यात्रा अब केवल 3 घंटे 49 मिनट में पूरी की जा सकती है।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में ल्हासा-न्यिंगची रेलवे ने 62.5 लाख से अधिक यात्रियों और 20 लाख टन से ज्यादा माल का परिवहन किया है। इसने शीत्सांग के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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