लेबनान संकट के बीच यूनाइटेड नेशंस की 'यूनिफॉर्म्ड मौजूदगी' बनाए रखना जरूरी: यूएन महासचिव

यूनाइटेड नेशंस, 11 जून (आईएएनएस)। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस की 'यूनिफॉर्म्ड मौजूदगी' को बनाए रखना जरूरी है, खासकर तब जब 'यूनाइटेड नेशंस इंटेरिम फोर्स इन लेबनान' (यूएनआईएफआईएल) का कामकाज इस साल के अंत में खत्म होने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

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'यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल' में बुधवार (स्थानीय समय) को मध्य पूर्व की स्थिति पर हुई खुली बहस में बोलते हुए गुटेरेस ने कहा कि यह इलाका लगातार गंभीर संकट की ओर बढ़ रहा है और इसके नतीजे सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी असर डालेंगे।

उन्होंने कहा, “मुझे बहुत चिंता है कि यह स्थिति फिर से बड़े युद्ध में बदल सकती है।”

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, गुटेरेस ने चेतावनी दी कि मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव सीमाओं से बाहर भी असर डाल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र के लोगों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और इसका असर दुनिया के सबसे कमजोर देशों और समुदायों पर भी पड़ रहा है।

उन्होंने बताया कि मार्च के बाद से लेबनान में हालात और बिगड़े हैं। इस दौरान इजरायल ने लेबनान के अंदर अपने सैन्य अभियान तेज किए हैं, जबकि हिज्‍बुल्लाह ने भी इजरायल की ओर गहरे इलाकों तक हमले किए हैं।

गुटेरेस ने कहा, “हमने नागरिकों की मौत देखी है। पूरे-पूरे समुदाय अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं और दक्षिणी लेबनान में घरों और नागरिक ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। दस लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं।”

उन्होंने यह भी बताया कि अब तक सात यूएन शांति सैनिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक पिछले हफ्ते मारा गया था।

उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि वे एक राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की दिशा में काम करें, जो लेबनान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का पूरी तरह सम्मान करे, और जो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के अनुसार हो।

गुटेरेस ने कहा, “मैं आग्रह करता हूं कि यूएनआईएफआईएल के जाने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र की वर्दीधारी मौजूदगी बनी रहे, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते इस परिषद को लिखे अपने पत्र में प्रस्तावित किया है।”

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2790 के अनुसार, यूएनआईएफआईएल का काम 31 दिसंबर को समाप्त होगा और उसी दिन से एक साल के भीतर उसके सभी कर्मियों की वापसी पूरी कर ली जाएगी।

--आईएएनएस

एवाई/एएस