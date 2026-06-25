ली छ्यांग ने व्यापारिक प्रतिनिधियों की संगोष्ठी में भाग लिया

बीजिंग, 25 जून (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने 24 जून को चीन के ल्याओनिंग प्रांत के ताल्येन शहर में वर्ष 2026 ग्रीष्मकालीन दावोस फोरम में व्यापारिक प्रतिनिधियों की संगोष्ठी में भाग लिया।

Read More

प्रतिनिधियों के भाषण सुनने के बाद ली छ्यांग ने कहा कि हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सहमति बनी है कि व्यापार युद्ध और टैरिफ युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। कई देश आर्थिक और व्यापारिक आदान-प्रदान बढ़ा रहे हैं और आपसी लाभ व समान जीत के सही रास्ते पर लौट रहे हैं। यह पूरी तरह से दर्शाता है कि खुलापन और सहयोग युग में अपरिवर्तनीय रूझान है और विभिन्न देशों के लिए विकास की गुंजाइश बढ़ाने की आंतरिक आवश्यकता भी है। चाहे बाहरी वातावरण में कितना भी परिवर्तन क्यों न आया हो, चीन हमेशा खुलेपन व सहयोग पर कायम रहता है और गहन रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश में भाग लेता रहेगा।

ली छ्यांग ने कहा कि हाल के वर्षों में चीन में आर्थिक विकास बेहतर दिशा में बढ़ रहा है। इससे विभिन्न देशों के उद्यमों को नए अवसर मिलेंगे। चीन सरकार ज्यादा खुला, निष्पक्ष और मित्रवत माहौल बनाने के लिए भरसक प्रयास करेगी।

बताया जाता है कि 30 से अधिक देशों और क्षेत्रों के करीब 150 व्यापारिक प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में भाग लिया। उन्होंने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ रही है। इस स्थिति में चीन विश्वसनीय दीर्घकालीन साझेदार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय चीन के विकास पर आशावान है और चीन में व्यापार बढ़ाना चाहता है, ताकि विश्व आर्थिक वृद्धि में योगदान किया जा सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/