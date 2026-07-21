ली छ्यांग ने बर्नहैम को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी

बीजिंग, 21 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने एंडी बर्नहैम को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने पर बंधाई संदेश भेजा।
ली छ्यांग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और विश्व के प्रमुख आर्थिक समुदाय के नाते चीन और ब्रिटेन के बीच वार्ता व सहयोग मजबूत करना न सिर्फ अपने-अपने विकास के लिए लाभदायक है, बल्कि इससे विश्व शांति में भी स्थिरता डाली जाएगी। मैं प्रधानमंत्री के साथ समान कोशिश कर आवाजाही, पारस्परिक विश्वास, आदान-प्रदान व सहयोग मजबूत कर चीन और ब्रिटेन के बीच दीर्घकालिक व स्थिर सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी को निरंतर आगे बढ़ाने को तैयार हूं ताकि दोनों देशों और दोनों देशों की जनता को अधिक कल्याण मिले।