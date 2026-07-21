ली छ्यांग ने बर्नहैम को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी

बीजिंग, 21 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने एंडी बर्नहैम को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने पर बंधाई संदेश भेजा।

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ली छ्यांग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और विश्व के प्रमुख आर्थिक समुदाय के नाते चीन और ब्रिटेन के बीच वार्ता व सहयोग मजबूत करना न सिर्फ अपने-अपने विकास के लिए लाभदायक है, बल्कि इससे विश्व शांति में भी स्थिरता डाली जाएगी। मैं प्रधानमंत्री के साथ समान कोशिश कर आवाजाही, पारस्परिक विश्वास, आदान-प्रदान व सहयोग मजबूत कर चीन और ब्रिटेन के बीच दीर्घकालिक व स्थिर सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी को निरंतर आगे बढ़ाने को तैयार हूं ताकि दोनों देशों और दोनों देशों की जनता को अधिक कल्याण मिले।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/