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क्यूबा में फिर से देशभर में बिजली गुल, अमेरिकी प्रतिबंधों और पावर प्लांट फेल होने की वजह से ब्लैकआउट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 03, 2026, 09:04 AM
क्यूबा में फिर से देशभर में बिजली गुल, अमेरिकी प्रतिबंधों और पावर प्लांट फेल होने की वजह से ब्लैकआउट

हवाना, 3 अगस्त (आईएएनएस)। नेशनल इलेक्ट्रिक यूनियन ने कहा कि क्यूबा में एक बार फिर देश भर में ब्लैकआउट हुआ है। यूनियन ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि देश का नेशनल पावर सिस्टम रविवार को स्थानीय समय 22:43 (02:43 जीएमटी) पर पूरी तरह से कट गया।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, क्यूबा के नेशनल इलेक्ट्रिक सिस्टम के थोड़ा ठप होने से शनिवार को पश्चिमी इलाकों में बिजली नहीं रही।

बयान में कहा गया है कि अमेरिकी प्रतिबंध के प्रभाव की वजह से क्यूबा को फ्यूल इंपोर्ट करने और अपने पुराने पावर प्लांट्स को रिपेयर करने में मुश्किल हो रही है।

अक्टूबर 2024 से, क्यूबा में पावर प्लांट फेल होने, तूफान और दूसरी वजहों से देश भर में कई बार ब्लैकआउट हुए हैं।

इससे पहले 1 अगस्त को, नेशनल इलेक्ट्रिक यूनियन ने कहा था कि देश का नेशनल इलेक्ट्रिक सिस्टम थोड़ा ठप हो गया है, जिससे मटांजास से लेकर पिनार डेल रियो तक के प्रांत प्रभावित हुए हैं।

यूनियन ने एक बयान में कहा कि यह घटना शनिवार को स्थानीय समयानुसार शाम 6:07 बजे हुई, जिसका कारण ट्रांसमिशन लाइनों का ट्रिप हो जाना था। इसके अलावा, क्यूबा की राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली के आंशिक रूप से ढह जाने से शनिवार को पश्चिमी प्रांतों में बिजली गुल हो गई।

सोशल मीडिया पर एक संक्षिप्त बयान में यूनियन ने कहा कि यह खराबी मटांजास और पिनार डेल रियो प्रांतों के बीच शाम 6:07 बजे स्थानीय समय पर हुई और इसका कारण ट्रांसमिशन लाइनों का ट्रिप करना था।

इससे पहले जुलाई में, अमेरिकी विदेश विभाग की 100 पन्नों की एक रिपोर्ट में क्यूबा सरकार पर अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली चरमपंथी आंदोलनों को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाने और अमेरिकी धरती पर जासूसी और विध्वंसक नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया गया था।

क्यूबा ने रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक झूठी कहानी को बढ़ावा देती है जिसका मकसद द्वीप देश के खिलाफ वाशिंगटन की लंबे समय से चली आ रही आक्रामकता की नीति को सही ठहराना है।

क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस रिपोर्ट को मौजूदा सरकार के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों में से एक ने बढ़ावा दिया है, जिसके फ्लोरिडा में ड्रग तस्करों और आतंकवादियों से संबंध साबित हो चुके हैं।

डियाज-कैनेल ने कहा कि दशकों से चली आ रही अमेरिकी प्रतिबंध और हाल ही में लगाया गया फ्यूल बैन, क्यूबा के लोगों को उनकी क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ करने की नीति का हिस्सा था।

--आईएएनएस

केके/पीएम