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क्यूबा के राष्ट्रपति पर अमेरिकी प्रतिबंधों का चीन ने विरोध किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 06, 2026, 01:22 PM
क्यूबा के राष्ट्रपति पर अमेरिकी प्रतिबंधों का चीन ने विरोध किया

बीजिंग, 6 जून (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने क्यूबा के खिलाफ अपनी नाकेबंदी और प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है तथा सार्वजनिक रूप से क्यूबा के नेताओं को निशाना बनाया है।

चीनी प्रवक्ता ने कहा, “यह एक बार फिर अमेरिकी बदमाशी, उत्पीड़न और दबाव की नीति को उजागर करता है। चीन इसका दृढ़ता से विरोध करता है।”

उन्होंने कहा कि क्यूबा में स्थिरता बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा अपेक्षा है। क्यूबा को अस्थिर करने की कोशिशें अंततः विफल होंगी। चीन ने अमेरिका से क्यूबा पर लगाई गई नाकेबंदी और हर प्रकार के दबाव को तुरंत समाप्त करने की अपील की। चीनी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चीन हमेशा क्यूबा की राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और बाहरी हस्तक्षेप के विरोध में उसके साथ खड़ा रहेगा।

गौरतलब है कि अमेरिकी वित्त विभाग ने गुरुवार को जारी एक बयान में क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल, उनकी पत्नी, सौतेले बेटे तथा क्यूबा के पूर्व नेता राउल कास्त्रो के बेटे और पोते को प्रतिबंध सूची में शामिल किया।

मिगुएल डियाज-कैनेल ने इन प्रतिबंधों को क्यूबा के खिलाफ नाकेबंदी को और मजबूत करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि क्यूबा साम्राज्यवादी आक्रमण का डटकर सामना करेगा। वहीं, क्यूबा के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कदम को “आर्थिक आक्रमण” करार देते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका इसे बहाना बनाकर क्यूबा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की कोशिश कर सकता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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