कुवैत और बहरीन ने ईरान के हालिया हमलों की कड़ी निंदा की, कहा- यह संप्रभुता का खुला उल्लंघन है

कुवैत सिटी/मनामा, 6 जून (आईएएनएस)। कुवैत और बहरीन दोनों ने शनिवार को अपने देशों पर ईरान के नए हमलों की कड़ी आलोचना की और इसे संप्रभुता का खुला उल्लंघन और इलाके की स्थिरता के लिए खतरनाक बताया।

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कुवैत के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये हमले कुवैत की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन हैं। इसके साथ ही ये अंतरराष्ट्रीय कानून, यूएन चार्टर और सुरक्षा परिषद संकल्प 2817 का भी उल्लंघन हैं।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि लगातार हो रहे हमले ऐसे समय में खतरनाक बढ़ोतरी को दिखाते हैं जब दुनिया भर की कोशिशें एक बड़े क्षेत्रीय झगड़े को रोकने पर फोकस कर रही हैं। हमलों को किसी भी बहाने से सही या स्वीकार नहीं किया जा सकता।

बहरीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन हमलों से खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा है।

बहरीन ने ईरान से अपने हमले रोकने, होर्मुज को बिना किसी रोक-टोक के पूरी तरह से फिर से खोलने और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री नेविगेशन की आजादी का सम्मान करने को कहा।

इससे पहले शनिवार को कुवैत और बहरीन दोनों ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की घोषणा की, जबकि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दक्षिणी ईरान में केशम द्वीप और सिरिक काउंटी पर पहले हुए अमेरिकी हमलों के बदले में कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस और बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला करने की पुष्टि की।

आईआरजीसी ने कुवैत और बहरीन में उन्हीं दो अमेरिकी बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की घोषणा की, जो केशम आइलैंड पर आईआरजीसी के कम्युनिकेशन टावर पर रात भर हुए अमेरिकी हमले का बदला था।

आईआरजीसी ने अपने आधिकारिक न्यूज आउटलेट सेपा पर एक बयान में बताया कि उसने कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस और बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला किया।

स्थानीय समयानुसार, शनिवार को सुबह 1:30 बजे (शुक्रवार को 22:00 जीएमटी) अमेरिकी सेना के निर्देश में चार ऑयल टैंकर, बिना समन्वय और आईआरजीसी नेवी की बार-बार दी जा रही चेतावनी पर ध्यान दिए बिना, गैर-कानूनी तरीके से होर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे थे।"

इसमें कहा गया कि चेतावनी के बाद, एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया और बाकी उल्लंघन करने वाले जहाज वापस लौट गए। साथ ही, टकराव के बाद, अमेरिकी ड्रोन ने स्थानीय समयानुसार शनिवार सुबह 2:30 बजे (शुक्रवार को 23:00 जीएमटी) केशम आइलैंड और सिरिक काउंटी में कम्युनिकेशन टावरों पर हमला किया।

जवाब में, आईआरजीसी के एयरोस्पेस डिवीजन ने तुरंत अली अल सलेम एयर बेस और यूएस फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर में बाकी जरूरी जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को ईरान की कुछ रडार साइट्स पर हमला किया।

--आईएएनएस

केके/एबीएम