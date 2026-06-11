नई द‍िल्‍ली, 11 जून (आईएएनएस)। अमेर‍िका और ईरान के बीच फिर शुरू हुए युद्ध के शोर ने एक बार फ‍िर से क्षेत्र में अशांत‍ि का माहौल बना द‍िया है। कतर विदेश मंत्रालय ने ईरान की ओर से जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर किए गए म‍िसाइल हमलों की कड़ी निंदा की है।

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कतर के विदेश मंत्रालय ने इसे संबंधित देशों की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताते हुए क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने के लिए तनाव कम करने की अपील की है।

कतर विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, "हशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, किंगडम ऑफ बहरीन और स्टेट ऑफ कुवैत के खिलाफ ईरान के नए हमलों की कतर कड़ी निंदा करता है। यह इन देशों की सॉवरेनिटी का खुला उल्लंघन और इंटरनेशनल कानून का खुला उल्लंघन है।

विदेश मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि इस इलाके को इन हमलों से बचाया जाए और रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को वापस लाने के लिए तनाव कम करने की दिशा में काम किया जाए।

मंत्रालय, हशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, स्टेट ऑफ कुवैत और किंगडम ऑफ बहरीन के साथ कतर की पूरी एकजुटता और उनकी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए उनकी ओर से उठाए गए सभी कदमों के लिए अपने सपोर्ट को दोहराता है।

इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी (आईआरएनए) की र‍िपोर्ट के अनुसार, आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने हालिया हमले के जवाब में अमेरिकी एफ-35, एफ-15 और एफ-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती वाली जगहों को निशाना बनाया है। यह जानकारी गुरुवार को आईआरजीसी के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी एक बयान में दी गई।

आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स ने गुरुवार तड़के 12 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ यह अभियान शुरू किया। आईआरजीसी ने कहा कि हमलों में अमेरिकी एफ-35, एफ-15 और एफ-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती वाले ठिकानों के साथ-साथ अल-अजराक एयर बेस (जॉर्डन) और वहां स्थित अमेरिकी सेना के महत्वपूर्ण नियंत्रण केंद्रों को निशाना बनाया गया।

आईआरएनए की र‍िपोर्ट के अनुसार, ईरान के खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दक्षिणी ईरान पर अमेर‍िकी हमलों की वजह से पैदा हुई असुरक्षा का हवाला देते हुए, तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों समेत सभी शिपिंग के लिए होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की।

आईआरएनए के अनुसार, कमांड ने कहा कि इलाके में असुरक्षा की वजह से, होर्मुज स्ट्रेट को तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों समेत सभी तरह के जहाजों के आने-जाने के लिए बंद कर दिया गया है, और किसी भी मूवमेंट को टारगेट किया जाएगा।

कमांड ने अमेर‍िका के उन दावे को खारिज कर दिया, ज‍िसमें कहा गया था कि जहाज अभी भी पानी के रास्ते से गुजर रहे हैं।

आईआरएनए की र‍िपोर्ट के अनुसार, कमांड ने चेतावनी दी कि ईरानी आर्म्ड फोर्सेज इलाके में हमलावर और यूएस सेना के किसी भी हमले और शरारत का करारा और निर्णायक जवाब देगी।

--आईएएनएस

एवाई/डीएससी