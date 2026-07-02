कोटे डी आइवर में दो अलग-अलग घटनाओं में 69 लोगों की गई जान, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

अबिदजान, 2 जुलाई (आईएएनएस)। कोटे डी आइवर में दो अलग-अलग घटनाओं में इस हफ्ते 69 लोग मारे गए, जबकि कई अन्य लोग घायल या लापता हो गए।
आइवरी कोस्ट के संचार मंत्री और सरकारी प्रवक्ता अमादौ कूलिबली ने अबिदजान में कहा कि रविवार से सोमवार रात तक अबिदजान जिले में हुई मूसलाधार बारिश में 59 लोगों की मौत हो गई है।
बुधवार (स्थानीय समय) को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कूलिबली ने कहा कि सबसे ज्यादा मौतें अबिदजान के पश्चिम में अटेकौबे कम्यून में हुईं, जहां करीब 20 लोगों की जान चली गई।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा, "इस कम्यून में, लोग बदकिस्मती से उन जगहों पर लौट आए हैं, जहां से उन्हें पहले हटाया गया था।"
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति सरकार की संवेदना जताई और लोगों से अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सुरक्षा उपायों का पालन करने की अपील की, जिसमें जोखिम वाले इलाकों को खाली करना भी शामिल है।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा, "इस स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र में निवासी उन इलाकों में वापस लौट गए हैं, जहां से उन्हें पहले सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था।"
ये मौतें रविवार से सोमवार की रात को अबिदजान के कई इलाकों में भूस्खलन, मडस्लाइड (पहाड़ों और ढलानों की मिट्टी पानी में घुलकर कीचड़ के रूप में तेज गति से नीचे की ओर बहना), और बाढ़ की वजह से हुईं।
एक सुरक्षा सूत्र ने बुधवार को न्यूज एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि एक अन्य घटना में, दक्षिणी कोटे डी' आइवर के ग्रैंड्स-पॉन्ट्स इलाके में अविकम आइलैंड और लिबोली गांव के बीच मंगलवार से बुधवार की रात गांववालों को ले जा रही एक डोंगी पलट गई। इस घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई दूसरे लापता हैं।
यात्रियों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सभी कसावा खरीदकर अपने गांव लौट रहे थे, तभी अचानक डोंगी पलट गई।
घटना की सूचना मिलते ही फायरफाइटर्स मौके पर भेजे गए और तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जो लोग अभी भी लापता हैं, उन्हें ढूंढने के लिए कोशिशें जारी हैं और मामले में अधिक जानकारी का इंतजार है।
--आईएएनएस
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