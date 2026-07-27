कैस्पियन सागर में जहाज पर हमला कानून के खिलाफ, हमें यूक्रेन को जवाब देने का अधिकार: ईरान

तेहरान, 27 जुलाई (आईएएनएस)। कैस्पियन सागर में ईरानी कमर्शियल शिप पर यूक्रेन ने हमला किया था। इस अटैक में एक नाविक की मौत हो गई थी। ईरान ने तुरंत इस घटना पर आपत्ति दर्ज कराई थी। सोमवार को एक बार फिर ईरानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसका जवाब देने का अधिकार ईरान को पूरा है।

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फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर यूक्रेन का हमला गैरकानूनी है और इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यूक्रेन पर संभावित जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा करने में तेहरान जरा भी संकोच नहीं करेगा।"

ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने भी सोमवार तड़के नतीजों की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि ईरान पर किसी भी हमले की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है और देश के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई को बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अजीजी ने लिखा, "ईरान पर किसी भी हमले की हमेशा एक कीमत होती है और आज भी यही स्थिति है। अमेरिका और इजरायल इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यूक्रेन को भी जल्द यह समझ आ सकता है कि ईरान किसी भी कार्रवाई को बिना जवाब के नहीं छोड़ता।"

उन्होंने आगे कहा, "गलत आकलन करने वालों की सूची लगातार लंबी होती जा रही है।"

इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी एक्स पर लिखा था, "जेलेंस्की ने एक ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है और यह इजरायल के कहने पर यूरोप को उसके युद्ध में घसीटने की कोशिश है।"

उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि "कीव में बैठे इस गैर-जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई को बिना जवाब के नहीं छोड़ा जा सकता।"

--आईएएनएस

केआर/