कनाडा ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 140 मिलियन कनाडाई डॉलर के नशीले पदार्थ जब्त

ओंटारियो, 24 जुलाई (आईएएनएस)। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडाई अधिकारियों ने सीमा पार संचालित एक कथित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ओंटारियो में वजन के हिसाब से की गई सबसे बड़ी ड्रग जब्ती कार्रवाइयों में से एक के दौरान जांचकर्ताओं ने लगभग 14 करोड़ कनाडाई डॉलर मूल्य के अवैध मादक पदार्थ बरामद किए और 21 लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज किए।

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पुलिस और कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार, 'प्रोजेक्ट बे' नामक इस अभियान के तहत लगभग 973 किलोग्राम संदिग्ध कोकीन, 660 किलोग्राम संदिग्ध मेथामफेटामाइन और 49 किलोग्राम संदिग्ध अफीम बरामद की गई।

जांच के दौरान अधिकारियों ने 230 ऑक्सीकोडोन की गोलियां, 17 आग्नेयास्त्र (जिनमें एक एंटी-टैंक राइफल भी शामिल है), भारी मात्रा में गोला-बारूद, प्रतिबंधित हथियार और उनसे संबंधित उपकरण भी जब्त किए। पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने इसके अलावा महंगे आभूषण, नोट गिनने की मशीनें, 43 मोबाइल फोन, छह लैपटॉप, लगभग 80,000 कनाडाई डॉलर और 10,000 अमेरिकी डॉलर नकद भी बरामद किए। कथित अपराधों से जुड़ा एक वाहन भी जब्त किया गया।

इस मामले की जांच जनवरी 2025 में विंडसर पुलिस ने शुरू की थी। इसके अगले महीने कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी जांच में शामिल हुई, ताकि कनाडा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कथित नेटवर्क की पहचान और जांच में सहायता मिल सके। जैसे-जैसे जांच प्रांतीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक फैली, ओंटारियो प्रांतीय पुलिस भी इसमें शामिल हो गई।

जांचकर्ताओं का आरोप है कि यह गिरोह व्यावसायिक ट्रकिंग उद्योग में ब्रोकर-आधारित मॉडल के जरिए काम करता था और वैध परिवहन माध्यमों का इस्तेमाल कर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करता था।

पुलिस के अनुसार, गिरोह अपने स्थापित संपर्कों के माध्यम से ऐसे ट्रक चालकों की भर्ती करता था, जो जानबूझकर सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करते थे और उन्हें वैध आपूर्ति श्रृंखला के भीतर छिपाकर ले जाते थे।

जांच के अंतरराष्ट्रीय पहलू में अमेरिका की कई एजेंसियों ने भी सहयोग किया, जिनमें होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस और अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस कथित मादक पदार्थ तस्करी अभियान के संबंध में कई लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए हैं।

पुलिस ने 'प्रोजेक्ट बे' को एक संगठित आपराधिक नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई बताया, जो कथित तौर पर व्यावसायिक परिवहन मार्गों के जरिए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था।

अधिकारियों ने कहा कि जांच अभी जारी है। एजेंसियां इस पूरे कथित नेटवर्क के दायरे की जांच कर रही हैं और इससे जुड़े अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान करने का प्रयास कर रही हैं।

--आईएएनएस

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