कनाडा के ओंटारियो में जंगल की आग से गंभीर धुआं फैला, रेल सेवा भी हुई बाधित

ओटावा, 16 जुलाई (आईएएनएस)। हाल के दिनों में कनाडा के उत्तर-पश्चिमी ओंटारियो में लगी जंगली आग की वजह से देश की राजधानी ओटावा और कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो समेत कई इलाकों में बहुत ज्यादा धुआं और हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है।

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टोरंटो का वायु गुणवत्ता सूचकांक स्थानीय समयानुसार बुधवार को दुनिया के बड़े शहरों में सबसे खराब रहा। एनवायरनमेंट कनाडा के जारी डेटा के अनुसार, टोरंटो के वायु गुणवत्ता स्वास्थ्य सूचकांक को बहुत ज्यादा गंभीर वाली कैटेगरी में रखा गया था। ओटावा ने भी जंगल की आग के धुएं और नमी वाले मौसम की वजह से एयर क्वालिटी अलर्ट जारी किया। अलर्ट में ज्यादा नमी की वजह से धुएं के कण हवा में फंस गए और आसमान पीला हो गया।

इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कनाडाई नेशनल (सीएन) ट्रेन आर्मस्ट्रांग, ओंटारियो के पास जंगल की भयंकर आग से घिरी हुई दिख रही है। सोमवार देर रात एक लोकोमोटिव क्रू मेंबर ने यह फुटेज रिकॉर्ड किया था, जिसमें ट्रेन के दोनों तरफ जंगल में ऊंची-ऊंची आग की लपटें दिख रही हैं और लोकोमोटिव कैब में तेज लाल चमक फैल रही है।

सीएन ने बुधवार को वीडियो के असली होने की पुष्टि की और बताया कि ट्रेन क्रू को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

अभी, उत्तर-पश्चिमी ओंटारियो में 100 से ज्यादा जगहों पर अभी भी आग लगी हुई है, जिससे कई इलाकों के लोगों को इमरजेंसी में निकालना पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सीएन ने प्रभावित सेक्शन में ट्रेन ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोकने की भी घोषणा की है।

मौसम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मौजूदा एयरफ्लो और हवा के पैटर्न की वजह से भारी धुआं कई और दिनों तक बना रहने की उम्मीद है। सिर्फ पिछले पांच सालों में, कनाडा में खराब मौसम की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है।

देश ग्लोबल एवरेज से दोगुनी से भी ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है और कैनेडियन आर्कटिक में ग्लोबल रेट से लगभग तीन गुना ज्यादा तापमान है। बड़े पैमाने पर जंगल की आग, जानलेवा सूखा और भयानक बाढ़ से पता चलता है कि कनाडा में मौसम पहले से ही बदल रहा है और वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन घटनाओं के और बढ़ने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

केके/वीसी