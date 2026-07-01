किम जोंग-उन और बेटी जु-ए की तस्वीरें फिर चर्चा में, इस बार बीजिंग दूतावास के डिस्प्ले बोर्ड पर

बीजिंग, 1 जुलाई (आईएएनएस)। बीजिंग स्थित उत्तर कोरिया के दूतावास ने बुधवार को अपने बाहरी सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित तस्वीरों को अपडेट करते हुए नेता किम जोंग-उन और उनकी बेटी जु-ए की नई तस्वीरें शामिल कीं।

Read More

योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार यह दूतावास समय-समय पर अपने गेट के पास लगे इस डिस्प्ले बोर्ड की तस्वीरों को बदलता रहता है, जो उत्तर कोरिया की छवि और संदेशों को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है।

ताजा अपडेट में कुल 25 नई तस्वीरें लगाई गई हैं, जिनमें बीच में किम जोंग-उन का बड़ा चित्र है, जबकि दोनों ओर 12-12 तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। इनमें अधिकतर तस्वीरें 2016 से लेकर इस वर्ष फरवरी तक के उनके निरीक्षण दौरों से ली गई हैं।

इस बार की अपडेट में इस वर्ष की दो तस्वीरें भी शामिल हैं। एक में किम को एक पशुपालन फार्म का दौरा करते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरी में उन्हें फरवरी में एक निर्माण परियोजना के पूर्णता समारोह में अपनी बेटी जु-ए के साथ देखा गया है।

जु-ए की उपस्थिति के साथ बोर्ड पर उनकी तस्वीरों की संख्या बढ़कर छह हो गई है, जो मार्च में तीन थी। हालांकि, पहले की तरह इन तस्वीरों में कहीं भी उनका नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है।

यह डिस्प्ले बोर्ड लंबे समय से इस बात का संकेत माना जाता रहा है कि उत्तर कोरिया बाहरी दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रस्तुत करना चाहता है। प्योंगयांग अक्सर कूटनीतिक घटनाओं को वास्तविक समय में दिखाने के बजाय अपने राजनीतिक संदेशों को नियंत्रित समय पर प्रदर्शित करता है।

ताजा बदलाव में मुख्य रूप से किम जोंग-उन की घरेलू गतिविधियों को दर्शाया गया है, जिनमें उनकी बेटी भी उनके साथ दिखाई देती हैं।

जानकारी के अनुसार, इस बोर्ड पर पहले भी अंतरराष्ट्रीय मुलाकातों की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिनमें 2018 में किम जोंग-उन की दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति मून जे-इन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर वार्ताओं की तस्वीरें शामिल थीं।

योनहाप के अनुसार यह बोर्ड उत्तर कोरिया की राजनीतिक प्राथमिकताओं और कूटनीतिक संदेशों को नियंत्रित तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक प्रतीकात्मक माध्यम है।

--आईएएनएस

केआर/