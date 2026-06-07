कोलकाता: यूएस कॉन्सुलेट ने अमेरिकन सेंटर आतंकी हमले के शहीदों को किया याद, दी श्रद्धांजलि

कोलकाता, 7 जून (आईएएनएस)। अमेरिका की महावाणिज्यदूत कैथी गाइल्स डियाज ने वर्ष 2002 में कोलकाता स्थित अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्र पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमला एक दुखद और भयावह घटना थी, जिसमें पांच सुरक्षा कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी।

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अमेरिकी आजादी के 250 साल पूरे होने पर यूएस कॉन्सुलेट ने 'जॉय-फ्रीडम राइड' और एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें पुलिसकर्मी भी अच्छी खासी तादाद में सड़क पर उतरे।

इसी दौरान कैथी गाइल्स डियाज ने कहा, "अमेरिका के लिए उन बहादुर पुलिसकर्मियों के बलिदान का सम्मान करना बेहद महत्वपूर्ण है। उस कठिन समय में कोलकाता पुलिस और अमेरिकी अधिकारियों के बीच जो सहयोग और विश्वास स्थापित हुआ, वही आज दोनों पक्षों के मजबूत संबंधों की नींव है। उन शहीदों के साहस और समर्पण को न केवल आज बल्कि हर दिन सम्मानपूर्वक याद किया जाता है।"

महावाणिज्यदूत ने इस अवसर पर भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका सुरक्षा साझेदारी वर्तमान समय में बेहद मजबूत और प्रभावी है। दोनों देश एक स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र सुनिश्चित करने के साझा उद्देश्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूती कई अवसरों पर देखने को मिली है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री की कोलकाता यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका को उनका स्वागत करने का अवसर मिलने पर गर्व है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और आपसी विश्वास का प्रतीक है।

मीडिया से बात करते हुए कैथी गाइल्स डियाज ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक तथा सुरक्षा सहयोग और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोनों देशों को और करीब लाने का कार्य कर रही है।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए भारत और अमेरिका की साझेदारी भविष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

22 जनवरी 2002 को कोलकाता (तब कलकत्ता) में अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्र (अमेरिकन सेंटर) पर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। उस दिन तड़के करीब 4:30 बजे मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों ने अमेरिकन सेंटर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं और हथगोले फेंके थे, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस के चार कांस्टेबल और एक निजी सुरक्षा गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई थी, और 20 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

--आईएएनएस

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