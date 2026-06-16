'कला, संस्कृति लोगों को करीब लाती है', ब्रातिस्लावा में वाराणसी प्रदर्शनी के मुरीद हुए पीएम मोदी

ब्रातिस्लावा, 16 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रातिस्लावा के प्रेसिडेंशियल पैलेस में वाराणसी पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पेंटिंग प्रदर्शनी देखने के बाद प्रधानमंत्री ने भारत और स्लोवाकिया के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति में लोगों तथा देशों को एक-दूसरे के करीब लाने की अद्भुत शक्ति होती है।

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इस प्रदर्शनी में हाल ही में वाराणसी की यात्रा करने वाले स्लोवाक कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा, "ब्रातिस्लावा में बनारस का जुड़ाव! कल ब्रातिस्लावा के प्रेसिडेंशियल पैलेस में राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और मैंने वाराणसी पर आधारित एक शानदार प्रदर्शनी देखी, जिसमें हाल ही में शहर की यात्रा करने वाले स्लोवाक कलाकारों के कार्य भी शामिल थे। कला और संस्कृति में सचमुच लोगों को करीब लाने की अनोखी क्षमता होती है। इस प्रदर्शनी में जिन लोगों के कार्य प्रदर्शित किए गए, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं।"

प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाक कलाकारों द्वारा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रेरित चित्रों और कलाकृतियों की सराहना की।

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाक कलाकारों द्वारा आयोजित पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन किया।" मंत्रालय ने प्रदर्शनी की कुछ झलकियां भी साझा कीं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह प्रदर्शनी 'वाराणसी शहर' विषय पर आधारित थी, जिसमें भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दैनिक जीवन की झलक को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया था।

इन कलाकृतियों में उन स्लोवाक कलाकारों की पेंटिंग भी शामिल थीं, जिन्होंने हाल ही में वाराणसी की यात्रा की थी और वहां के अनोखे वातावरण तथा परंपराओं से प्रेरणा ली थी।

दोनों नेताओं ने वाराणसी की रचनात्मक व्याख्या और सांस्कृतिक जीवंतता की सराहना की तथा कहा कि कला भारत और स्लोवाकिया के बीच मजबूत सांस्कृतिक पुल का काम करती रहेगी।

स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राज्य सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' से सम्मानित किया। यह किसी विदेशी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 33वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "आज शाम ब्रातिस्लावा में ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास) प्राप्त कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस सम्मान के लिए स्लोवाकिया के लोगों और सरकार का मैं शुक्रगुजार हूं, जो भारत के 140 करोड़ लोगों का है। मैं यह अवॉर्ड भारत और स्लोवाकिया के बीच पक्की दोस्ती को समर्पित करता हूं।”

--आईएएनएस

केके/एएस