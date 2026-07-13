जुरासिक पार्क के अभिनेता सैम नील के 78 साल में निधन पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने जताया शोक

सिडनी, 13 जुलाई (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता सैम नील का सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 78 साल की उम्र में निधन हो गया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 'जुरासिक पार्क’ और ‘पीकी ब्लाइंडर्स’ में अभिनय के दम पर सबका दिल जीतने वाले अभिनेता के निधन पर दुख जताया।

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न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक्स पर लिखा, "सर सैम नील महान लोगों में से एक थे। उन्होंने तब शुरुआत की थी जब इस देश में मुश्किल से ही कोई फिल्म उद्योग था। पचास से ज्यादा सालों तक वे न्यूजीलैंड की कहानियों को दुनिया तक ले गए और उनके टैलेंट ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को आज जैसा बनाया है, हमारे सबसे बड़े कल्चरल एक्सपोर्ट में से एक। उनके काम को हम सभी बहुत बाद तक देखेंगे और पसंद करेंगे। आज रात हमारी दुआएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। आत्मा को शांति मिले।"

पीएम एंथनी अल्बनीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सैम नील ने कई पसंदीदा ऑस्ट्रेलियाई कहानियों में काम किया और ऑस्ट्रेलियाई दिलों में एक खास जगह बनाई। सैम ने बीमारी से उसी गरिमा, हास्य और विश्वास के साथ लड़ाई लड़ी जिसने उनकी हर परफॉरमेंस को शक्ति दी। उनके लिए बहुत दुख होगा और उन्हें लंबे समय तक याद किया जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।"

एक्टर के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किए गए बयान में कहा गया, “यह बहुत दुख की बात है कि सैम नील के परिवार वाले उनके निधन की खबर शेयर कर रहे हैं।” बयान में माओरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब बड़ा परिवार या समुदाय होता है।

बयान में कहा गया, “यह नुकसान अचानक हुआ, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सैम कैंसर से मुक्त रहे।”

बता दें, लोकप्रिय अभिनेता नील ब्लड कैंसर के एक रेयर और एग्रेसिव टाइप से जूझ रहे थे। हालांकि, अप्रैल में उन्होंने बताया कि वह कैंसर से मुक्त हो गए हैं।

बयान में कहा गया, “सैम अपने परिवार के साथ थे और उसी सम्मान के साथ गुजरे जो उनकी पूरी जिंदगी की पहचान रहा है। परिवार सेंट विंसेंट प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ का उनकी शानदार देखभाल के लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता है।”

परिवार की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में कहा गया, “ज्यादा जानकारी बाद में साझा की जाएगी, लेकिन अभी के लिए, परिवार की तरफ से, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें क्योंकि वे इस बहुत बड़े नुकसान से गुजर रहे हैं।”

न्यूजीलैंड के दिग्गज अभिनेता का जन्म 14 सितंबर 1947 को उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। वहीं, उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की थी। अभिनय से पहले, उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक न्यूजीलैंड नेशनल फिल्म यूनिट के लिए एक निर्देशक, संपादक और पटकथा लेखक के रूप में काम किया।

1977 में न्यूजीलैंड की कलरफुल फिल्म स्लीपिंग डॉग्स आई थी, जिसमें उनके अभिनय ने फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। इसके बाद 1979 में उनकी ऑस्ट्रेलियाई फिल्म माई ब्रिलियंट करियर से भी उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोमांटिक अभिनेता के रूप में पहचान मिली। फिर 1993 में स्टीवन स्पीलबर्ग की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जुरासिक पार्क' में उन्होंने डायनासोर विशेषज्ञ 'डॉ. एलन ग्रांट' की भूमिका निभाई, जिसने उनके फिल्मी करियर को ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया।

--आईएएनएस

केके/एएस