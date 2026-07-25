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जर्मन राष्ट्रीय इंजीनियरिंग विज्ञान अकादमी के सदस्य ओटथीन हर्जोग के साथ विशेष इंटरव्यू

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 25, 2026, 03:42 PM
जर्मन राष्ट्रीय इंजीनियरिंग विज्ञान अकादमी के सदस्य ओटथीन हर्जोग के साथ विशेष इंटरव्यू

बीजिंग, 25 जुलाई (आईएएनएस)। जर्मन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के सदस्य और चीनी एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के विदेशी सदस्य ओटथीन हर्जोग को चीन लोक गणराज्य का 2025 अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पुरस्कार प्रदान किया गया।

चाइना मीडिया ग्रुप के 'हाई-एंड इंटरव्यू' कार्यक्रम के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में, उन्होंने कहा, "यह मेरे जीवन की एक बहुत ही खूबसूरत याद है।"

उनका मानना है कि चीन ने बड़ी संख्या में शीर्ष वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिभाओं को एकत्रित किया है, जिससे चीन के शहरी नियोजन कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में बदलाव आएगा। चीन के आधुनिकीकरण के मार्ग को देखने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन के पास रणनीतिक कार्यान्वयन की एक स्पष्ट श्रृंखला है, जो मुझे लगता है कि चीन को खास बनाती है।

गौरतलब है कि 8 जुलाई, 2026 को चीन की राजधानी पेइचिंग में स्थित जन वृहद भवन में चीन का राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार सम्मेलन आयोजित किया गया।

जर्मन वैज्ञानिक हर्जोग ने 2025 का चीन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पुरस्कार जीता, जो चीन द्वारा विदेशी वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है।

हर्जोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जर्मन विशेषज्ञ हैं। 2014 में, वे निमंत्रण पर चीन में आए, तब से उन्होंने चीन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शहरी नियोजन के अंतःविषयक क्षेत्र के नवोन्मेषी विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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