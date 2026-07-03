जापानी मीडिया ने 16वें भारत-जापान समिट की सफलता की सराहना की, गहरे होते रणनीतिक संबंधों पर दिया जोर

टोक्यो, 3 जुलाई (आईएएनएस)। कई जापानी अखबारों और मीडिया आउटलेट्स ने नई दिल्ली में हुए सफल 16वें भारत-जापान वार्षिक समिट की सकारात्मक कवरेज की है। इसमें कई रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में लगातार हो रही तरक्की पर जोर दिया गया है।

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यह कवरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी समकक्ष साने ताकाइची के बीच गुरुवार को 16वीं भारत-जापान वार्षिक समिट बातचीत के बाद आया। इस समिट के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की और उसे मजबूत किया।

द जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सप्लाई चेन इशू, ऊर्जा सुरक्षा और चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, गुरुवार को नई दिल्ली में पीएम मोदी के साथ समिट के दौरान प्रधानमंत्री ताकाइची ने जापान के एक खास हिंद-प्रशांत साझेदार के साथ संबंध मजबूत करने का कदम उठाया।

रिपोर्ट में कहा गया, “टोक्यो के लिए यह समिट ऐसे समय में हो रहा है जब चीन के लगातार आर्थिक फायदे के इस्तेमाल को लेकर बीजिंग के साथ तनाव बढ़ रहा है, जिसमें डुअल-यूज वाले सामानों से जुड़े हालिया एक्सपोर्ट कंट्रोल उपाय और जापानी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना शामिल है।”

इसमें आगे कहा गया है, “ताकाइची सरकार के लिए सप्लाई चेन में मजबूती को एक डिप्लोमैटिक प्राथमिकता के तौर पर देखते हुए, भारत अपने बड़े बाजार, बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग बेस और तकनीकी श्रमिकों के बड़े संपर्क को देखते हुए एक आकर्षक साझेदार बन गया है।”

क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस इलाके में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव के बीच, जापान भारत को एक आजाद और खुले हिंद-प्रशांत को आगे बढ़ाने में एक अहम साझेदार मानता है।

रिपोर्ट में बताया गया, “यह समिट ऐसे समय में हो रही है जब चीन-जापान के संबंध अभी भी खराब हैं। जनवरी से, चीन ने जापान जाने वाले सिविलियन और मिलिट्री इस्तेमाल के लिए डुअल-यूज आइटम के शिपमेंट पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है, जिसमें शायद जरूरी रेयर अर्थ्स भी शामिल हैं। पिछले साल नवंबर में ताइवान पर पीएम ताकाइची की बातों से संबंध में तनाव नजर आया और बीजिंग नाराज हो गया था।”

प्रधानमंत्री ताकाइची और पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट और चीन में हो रहे विकास के जवाब में ऊर्जा और जरूरी मिनरल्स का सप्लाई सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए आर्थिक सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई।

नई दिल्ली में 90 मिनट की बातचीत के दौरान, दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने को लेकर सहमत हुए और जापान ने भारत को यूनिकॉर्न कम्युनिकेशन एंटेना एक्सपोर्ट करने से संबंधित एक बड़ा समझौता किया। द जापान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ये एंटेना अभी जापानी मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के मोगामी-क्लास डिस्ट्रॉयर पर लगे हैं।

बातचीत के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताकाइची ने कहा, "भारत एक भरोसेमंद साझेदार है जिसके साथ हमारा रणनीतिक दृष्टिकोण साझा है। हम अपने संबंध को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।"

जापान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों नेताओं ने पिछले साल बदले गए जापान और भारत के बीच सुरक्षा सहयोग को लेकर संयुक्त घोषणा के आधार पर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने पर सहमति जताई।

मंत्रालय ने आगे कहा, “उन्होंने यह भी कहा कि सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें हिंद महासागर में ट्रेनिंग को गहरा करना, नेवी के जहाजों के रखरखाव में सहयोग को बढ़ावा देना, और 'मेक इन इंडिया' पर आधारित रक्षा उपकरणों और तकनीक में सहयोग भी शामिल है। उन्होंने यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना ‘यूनिकॉर्न’ के ट्रांसफर में हुई प्रगति का स्वागत किया। इस तरह के सहयोग को गहरा करने के लिए, दोनों नेताओं ने संबंधित विभागों को इस साल के अंदर बातचीत करने और अगला जापान-भारत "2+2" करने का निर्देश दिया।”

--आईएएनएस

केके/पीएम