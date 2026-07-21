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जापान में पहली बार दर्ज हुआ ‘कोकुशोबी’ दिन, तीन शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 21, 2026, 09:50 AM
जापान में पहली बार दर्ज हुआ ‘कोकुशोबी’ दिन, तीन शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार

टोक्यो, 21 जुलाई (आईएएनएस)। जापान में मंगलवार को भीषण गर्मी का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया। देश के मध्य हिस्से के तीन शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके साथ ही जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) की ओर से इस साल की शुरुआत में पेश किए गए नए शब्द "कोकुशोबी" के तहत देश का पहला "अत्यंत गर्म दिन" आधिकारिक रूप से दर्ज हुआ।

क्योडो न्यूज एजेंसी ने जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से बताया कि एक हाई-प्रेशर सिस्टम के कारण पूरे जापानी द्वीपसमूह के बड़े हिस्से में गर्म हवा का प्रभाव बढ़ गया। इसके चलते गिफू प्रांत के ताजिमी शहर में तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस, गुजो शहर में 40.0 डिग्री सेल्सियस और आइची प्रांत के टोयोदा शहर में 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम एजेंसी ने अप्रैल में "कोकुशोबी" शब्द को शामिल किया था। इसका इस्तेमाल उन दिनों के लिए किया जाता है जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को अत्यधिक गर्मी के खतरों के प्रति पहले से अधिक प्रभावी तरीके से सचेत करना है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बुधवार से देश के कई हिस्सों में तापमान ऊंचा बना रह सकता है। एजेंसी ने लोगों से हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी अन्य बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है।

जापान के कुल 914 मौसम निगरानी केंद्रों में से मंगलवार दोपहर 3 बजे तक 731 केंद्रों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया। इनमें से 272 स्थानों पर तापमान इतना अधिक रहा कि उन्हें "मोशोबी ", यानी "अत्यधिक गर्म दिन" की श्रेणी में रखा गया। हालांकि, अलग से वर्गीकृत किए गए "कोकुशोबी" दिनों को इसमें शामिल नहीं किया गया।

मौसम एजेंसी के अनुसार, रविवार के आसपास से उच्च दबाव प्रणाली ने जापान के बड़े हिस्से को प्रभावित करना शुरू किया। इसके कारण जमीन के पास और ऊपरी वायुमंडल दोनों में गर्मी बढ़ी, जिससे तापमान में तेज वृद्धि हुई।

अन्य कई क्षेत्रों में भी तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। नागोया शहर में तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस और सैतामा प्रांत के कुमागाया शहर में 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

--आईएएनएस

केआर/