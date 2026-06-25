जापान में भारत की राजदूत नगमा मलिक की सीनेट अध्यक्ष से मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा

टोक्यो, 25 जून (आईएएनएस)। भारत की जापान में राजदूत नगमा मलिक ने गुरुवार को नेशनल डाइट भवन में सीनेट प्रेसिडेंट सेकिगुची मसाकाजू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया।

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इस दौरान राजदूत ने नेशनल डाइट भवन का दौरा भी किया।

जापान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, “गुरुवार को हमें जापान के नेशनल डाइट भवन का दौरा करने का भी अवसर मिला। इस भवन की शानदार बनावट और खूबसूरत सजावट वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। जापान की संसद, जिसे ‘डाइट’ कहा जाता है, दोनों सदनों की बैठकें इसी भवन में होती हैं।''

दूतावास ने कहा, “भारत और जापान जैसे लोकतांत्रिक देशों के बीच संसदीय सहयोग और आपसी आदान-प्रदान, भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण आधार है।”

इस महीने की शुरुआत में राजदूत ने नागासाकी शहर के मेयर शिरोसुके सुजुकी से मुलाकात की थी। दोनों ने भारत और नागासाकी शहर के बीच सहयोग और आपसी संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। आठ जून को राजदूत ने जापान के उप विदेश मंत्री हियोशी ताकेहिरो के साथ भी बातचीत की।

दोनों पक्षों ने हाल की उच्च-स्तरीय बैठकों और वार्ताओं के परिणामों की समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के कदमों पर चर्चा की।

पिछले महीने जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भारत आए थे। उन्होंने जापान-अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात भी की।

जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों ने इस बात की पुष्टि की कि वे निवेश, नवाचार और ज्ञान के आदान-प्रदान के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी ठोस परिणाम हासिल करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम