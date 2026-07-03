जापान की पीएम साने ताकाइची का तीन दिवसीय दौरा पूरा, भारत से हुईं रवाना

नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएएनएस)। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची शुक्रवार को नई दिल्ली की तीन दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद भारत से रवाना हो गईं। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच साझेदारी को साझा लक्ष्यों की ओर बढ़ावा मिला।

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केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीएम ताकाइची को भारत से रवाना होते समय एयरपोर्ट पर विदा किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "एक यादगार दौरा खत्म हुआ, जो भारत-जापान साझेदारी को साझा लक्ष्यों की ओर ले जाएगा। जापान की पीएम साने ताकाइची 16वें भारत-जापान सालाना समिट के बाद भारत से रवाना हुईं। उन्हें केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने विदा किया। इस दौरे ने दोनों देशों की साझा तरक्की और खुशहाली के लिए जरूरी साझेदारी को बढ़ावा देने और हिंद-प्रशांत और उससे आगे शांति, खुशहाली और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक अहम आधार बनाने के दोनों पक्षों के वादे को फिर से सुनिश्चित किया।"

बता दें, पीएम साने ताकाइची 1-3 जुलाई तक तीन दिन के भारत दौरे पर थीं। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा था। इस दौरे के दौरान, वह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें भारत-जापान सालाना समिट में शामिल हुए।

पीएम मोदी ने गुरुवार शाम को ताकाइची के लिए डिनर की भी मेजबानी की। ताकाइची ने पीएम मोदी की खास मेहमाननवाजी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने और पीएम मोदी ने आपसी संबंधों, अंतरराष्ट्रीय हालात और दोनों देशों की संस्कृति और खाने को लेकर बातचीत की।

एक्स पर एक पोस्ट में पीएम ताकाइची ने कहा, "इससे पहले, मुझे प्रधानमंत्री मोदी के होस्ट किए गए डिनर में आमंत्रित किया गया था। हमारी औपचारिक बातचीत से अलग, एक आरामदायक माहौल में, प्रधानमंत्री मोदी और मैंने न सिर्फ जापान-भारत के संबंधों और अंतरराष्ट्रीय हालात पर, बल्कि हमारे दोनों देशों की संस्कृति और खाने-पीने के साथ-साथ एक-दूसरे के देशों के प्रति अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर भी खुलकर बात की, जिससे हम व्यक्तिगत स्तर पर आपसी भरोसे को और गहरा कर पाए।"

उन्होंने कहा, "मैं भारत की गर्व करने वाली, रिच खाने की संस्कृति और प्रधानमंत्री मोदी की गर्मजोशी भरी मेहमाननवाज़ी के लिए दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमने जो भरोसा बनाया है, उसी की नींव पर हम अगले साल डिप्लोमैटिक संबंधों की स्थापना की 75वीं सालगिरह के करीब जापान-भारत संबंधों को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।"

--आईएएनएस

केके/पीएम