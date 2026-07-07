जनवरी से मई तक : चीन में रोबोट कंपनियों का परिचालन राजस्व 90 अरब युआन से अधिक

बीजिंग, 7 जुलाई (आईएएनएस)। 6 जुलाई को 2026 विश्व रोबोट सम्मेलन के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी मिली है कि इस वर्ष जनवरी से मई तक, चीन में निश्चित सीमा से ऊपर की रोबोट कंपनियों का परिचालन राजस्व 90 अरब युआन से अधिक हो गया, जो वर्ष 2025 की समान अवधि की तुलना में 26.9 प्रतिशत अधिक था।

Read More

चीन लगातार 13 वर्षों से विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक रोबोट बाजार रहा है, और घरेलू ब्रांडेड औद्योगिक रोबोटों की बाजार हिस्सेदारी 50 फीसदी से अधिक हो गई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उपकरण उद्योग विभाग के उप निदेशक हाओ लीशुन ने बताया कि देश में उद्योग का विकास धीरे-धीरे एकल उत्पाद प्रौद्योगिकी और बाजार के आकार में प्रतिस्पर्धा से हटकर आपूर्ति श्रृंखला सहयोग और विकास पारिस्थितिकी तंत्र के एकीकरण की ओर बढ़ रहा है।

उद्योग श्रृंखला के प्रमुख खिलाड़ी, जैसे कि मूल निर्माता कंपनियां, प्रमुख घटक कंपनियां, अनुसंधान संस्थान और अंतिम उपयोगकर्ता, धीरे-धीरे एक कुशल और सहयोगात्मक नेटवर्क बना रहे हैं। इसके साथ ही, मानक निर्धारण, परीक्षण और प्रमाणीकरण, प्रतिभा प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक सेवा प्रणाली दिन-ब-दिन सुदृढ़ होती जा रही है।

यह भी बताया गया है कि रोबोटों के लिए प्रमुख घटकों की आपूर्ति करने की चीन की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, संपूर्ण रोबोट उत्पादों में बुद्धिमत्ता का स्तर लगातार बढ़ रहा है, मानवरूपी रोबोट जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों का विकास तेज हो गया है, और ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सिमुलेशन प्लेटफॉर्म जैसे तकनीकी आधार का निर्माण तेजी से हुआ है।

वहीं, चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स संस्थान की अध्यक्ष श्य्वी श्याओलान के मुताबिक, चीन में मानवाकार रोबोटों के क्षेत्र में एक संपूर्ण औद्योगिक श्रृंखला मौजूद है, जिसमें सामग्री, मुख्य घटक, सिस्टम एकीकरण, परिदृश्य संचालन और डेटा सेवाएं शामिल हैं। 2026 की पहली तिमाही के आंकड़ों से

पता चलता है कि चीन के मानवाकार रोबोटों के निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 210 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो चीन के उच्च स्तरीय विनिर्माण निर्यात के लिए एक नया पहचान चिह्न बन गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/