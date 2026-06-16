जी-7 से इतर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने मैक्रों से की मुलाकात, रक्षा सहयोग और समुद्री विकास कार्यक्रम पर हुई चर्चा

एवियन, 16 जून (आईएएनएस)। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंचे हैं। जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर लूला ने सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। राष्ट्रपति लूला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया और मैक्रों के निमंत्रण के लिए उन्हें धन्यवाद भी किया।

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ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो के साथ लिखा, "एवियन में जी-7 समिट में हिस्सा लेने के निमंत्रण के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ब्राजील बातचीत के लिए इस जरूरी जगह पर ग्लोबल साउथ की आवाज लेकर वापस आ रहा है और शांति, बहुपक्षवाद की रक्षा, सतत विकास और अधिक न्याय वाली दुनिया बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से सुनिश्चित कर रहा है।"

एक अन्य पोस्ट में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने बताया कि सोमवार (15 जून) को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिला और उन्हें याद दिलाया कि 2003 में यहीं एवियन में उन्होंने पहली बार इस समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था।

राष्ट्रपति लूला ने लिखा, "मैंने जी-7 समिट में हिस्सा लेने के निमंत्रण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और याद दिलाया कि 2003 में यहीं एवियन में मैंने पहली बार इस ग्रुप के समिट में हिस्सा लिया था। मैंने यह भी बताया कि इस साल यूएनआईटीएआईडी को बनाने की 20वीं सालगिरह है, यह एक ऐसा संगठन है जिसे मैंने और तत्कालीन राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने 2006 में शुरू किया था।"

उन्होंने कहा कि यूएनआईटीएआईडी का मकसद ग्लोबल साउथ के देशों के लिए दवाओं तक ज्यादा पहुंच को बढ़ावा देना था। यह असमानताओं से लड़ने और अंतरराष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने का एक ठोस उदाहरण है।

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत के दौरान रक्षा सहयोग में अच्छी तरक्की खासकर समुद्री विकास कार्यक्रम (पीआरओएसयूबी) की सफलता को दोहराया गया। हमने अमापा और फ्रेंच गुयाना के बीच सीमा पार सहयोग को और बेहतर करने पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों ने ब्राजील की डिजिटल संप्रभुता के समर्थन में, सुपर कंप्यूटर खरीदने की ब्राजील की कोशिशों में हिस्सा लेने में फ्रांस की दिलचस्पी दोहराई।

जी-7 देशों के अलावा, ब्राजील (लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा), भारत (नरेंद्र मोदी), केन्या (विलियम रूटो), दक्षिण कोरिया (यून सुक येओल) और यूक्रेन (वोलोडिमिर जेलेंस्की) को भी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया। जी-7 में संयुक्त अरब अमीरात (मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान) भी हिस्सा ले रहे हैं। यूएई पर पश्चिम एशिया संघर्ष का बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, मध्यस्थ कतर (तमीम बिन हमद अल थानी) और मिस्र (अब्देल फत्ताह अल-सिसी) भी जी-7 में शामिल हो रहे हैं।

--आईएएनएस

केके/पीएम