सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी से बढ़ा तनाव, मोसाद प्रमुख ने की सीरियाई अधिकारी से बात

यरुशलम, 20 अगस्त (आईएएनएस)। इजरायल और तुर्की के बीच सीरिया को लेकर बढ़ते तनाव के बीच खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख रोमन गोफमैन ने पिछले हफ्ते सीरिया के विदेश मामलों के प्रमुख असद हसन अल-शिबानी से फोन पर बात की।

इजरायल के सरकारी चैनल कान टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार है जब जून में रोमन गोफमैन के मोसाद प्रमुख बनने के बाद दोनों के बीच इस तरह का संपर्क हुआ है। बातचीत का मुद्दा सीरिया में तुर्की की बढ़ती सैन्य मौजूदगी था।

हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस रिपोर्ट पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन नेतन्याहू ने अपनी लिकुड पार्टी द्वारा 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि इजरायल सीरिया में तुर्की की ऐसी सैन्य बढ़ोतरी को बर्दाश्त नहीं करेगा जो इजरायल के लिए खतरा बने।

मंगलवार को सीरिया के अबू अल-दुहुर हवाई अड्डे पर हुए इजरायली हमले का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा, "हमने अपना संदेश साफ कर दिया था। जाहिर है उन्होंने इसे ठीक से नहीं सुना, इसलिए हमने यह सुनिश्चित किया कि वे इसे बेहतर तरीके से समझें।"

इजरायल का कहना है कि यह हमला इसलिए किया गया, क्योंकि दमिश्क ने वहां तुर्की सेनाओं को तैनात करने की इजाजत दी है। वहीं तुर्की ने इस दावे को खारिज करते हुए इजरायल पर सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

मंगलवार सुबह तड़के इजरायली लड़ाकू विमानों ने उत्तर-पश्चिमी सीरिया के इदलिब प्रांत में स्थित अबू अल-दुहुर सैन्य हवाई अड्डे के रनवे पर 8 हवाई हमले किए।

इस बीच बुधवार को इजरायल के सेना प्रमुख इयाल जमीर ने दक्षिणी सीरिया का दौरा किया। सेना ने बताया कि यह दौरा एक दिन पहले हुए हवाई हमलों के बाद हुआ है।

दौरे के दौरान इयाल जमीर ने कहा, "हम अपनी सीमाओं पर शत्रु ताकतों को पैर नहीं जमाने देंगे। हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और सीरियाई मोर्चे पर हो रहे बदलावों पर नजर रख रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हम अभी भी कई मोर्चों पर युद्ध में हैं, सभी मोर्चों पर सतर्क हैं और काम कर रहे हैं। किसी भी मोर्चे पर तनाव बढ़ सकता है, इसलिए हमें लगातार तैयार रहना होगा।"

सेना के मुताबिक इयाल जमीर ने वरिष्ठ कमांडरों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की और दक्षिणी सीरिया में इजरायली सैनिकों से मुलाकात की, जहां इजरायल एक 'सुरक्षा क्षेत्र' में काम कर रहा है।

--आईएएनएस

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