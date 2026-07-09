इस साल की पहली छमाही में चीन की सीपीआई में 1.0 प्रतिशत की वृद्धि

बीजिंग, 9 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष की पहली छमाही में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में पिछले वर्ष की समान अवधि से 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

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जून में सीपीआई में 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मासिक आधार पर 0.3 प्रतिशत की गिरावट आई। खाद्य और ऊर्जा कीमतों को छोड़कर, कोर सीपीआई में पिछले वर्ष की समान अवधि से 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे इसमें मामूली वृद्धि जारी रही।

राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के शहरी प्रभाग की मुख्य सांख्यिकीविद् तुंग लिजुआन के अनुसार, सीपीआई में महीने-दर-महीने 0.3 प्रतिशत की गिरावट मुख्य रूप से मौसमी कारकों और अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण हुई। विशेष रूप से, खाद्य पदार्थों की कीमतों में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण घरेलू सोने के आभूषणों और गैसोलीन की कीमतों में क्रमशः 8.7 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत की गिरावट आई।

तुंग लिजुआन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयात कारकों और अन्य कारकों के कारण घरेलू औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि दर में मंदी आई। औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले महीने से 1.0 प्रतिशत अंक कम है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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