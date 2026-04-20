Iran US Tension : ईरान ने कहा, हमारे वाणिज्यिक जहाज पर अमेरिकी गोलीबारी का जल्द जवाब देंगे

तेहरान: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी सेना द्वारा किए गए “सशस्त्र समुद्री डकैती” के खिलाफ ईरान जल्द ही जवाब देगा।

ईरान के खातम अल-अनबिया सेंट्रल मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी बलों द्वारा एक ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर गोलीबारी करने, उसके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय करने और सशस्त्र कमांडो के साथ उस पर चढ़ाई करने के बाद ईरान अमेरिकी “सशस्त्र समुद्री डकैती” का “जल्द जवाब” देगा। यह जानकारी एमवीएफ ने प्रेस टीवी के हवाले से दी।

सरकारी आईआरआईबी और अर्ध-आधिकारिक मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन हमले किए, जिसके चलते अमेरिकी बलों को पीछे हटना पड़ा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ईरानी-झंडे वाले मालवाहक जहाज को जबरन कब्जे में ले लिया, जो होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास नौसैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था।

उन्होंने कहा कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक ने “इंजन कक्ष में छेद करके उसे वहीं रोक दिया” और वह जहाज अमेरिकी मरीन के कब्जे में है।

ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए ने कहा कि देश ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित दूसरे दौर की शांति वार्ता में भाग लेने से इनकार कर दिया है, जो कथित तौर पर जल्द ही पाकिस्तान में होने वाली थी।

रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी पक्ष ने जोर देकर कहा है कि जब तक अमेरिका की “ईरान-विरोधी” नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, वॉशिंगटन के साथ कोई बातचीत नहीं होगी।

रविवार को ही, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि ईरान के बंदरगाहों और तटरेखा पर अमेरिका की “अवैध और आपराधिक” नाकेबंदी दोनों देशों के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम का उल्लंघन है।

--आईएएनएस