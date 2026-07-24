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इराक के एरबिल में बड़ा हमला नाकाम, एयरपोर्ट के पास पांच ड्रोन मार गिराए गए

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 24, 2026, 12:37 PM
इराक के एरबिल में बड़ा हमला नाकाम, एयरपोर्ट के पास पांच ड्रोन मार गिराए गए

बगदाद, 24 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एरबिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पांच ड्रोन मार गिराए गए, जबकि छठा ड्रोन पास के एक खेती वाले इलाके में गिर गया।

समाचार एजेंसी स‍िन्हुआ के मुताबिक, कुल छह ड्रोन ने इराक के अर्ध-स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी एरबिल को निशाना बनाया। इनमें से पांच ड्रोन हवाई अड्डे के पास ही मार गिराए गए, जबकि छठा ड्रोन खेतों में गिरने से फसलों और घास में आग लग गई। आग बुझाने के लिए सिविल डिफेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं।

पिछले कुछ दिनों में एरबिल पर कई बार ड्रोन हमले हुए हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों का निशाना एरबिल में मौजूद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और हवाई अड्डे के पास स्थित अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का सैन्य अड्डा थे।

यह घटना ऐसे समय हुई है, जब हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच हुए हमलों के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा हुआ है। सुरक्षा सूत्र के अनुसार, मंगलवार शाम एरबिल स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की एयर डिफेंस प्रणाली ने दूतावास की ओर बढ़ रहे चार ड्रोन मार गिराए।

एक कुर्द सुरक्षा अधिकारी ने स‍िन्हुआ को बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने चारों ड्रोन को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

मंगलवार को एरबिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक अहमद होश्यार ने बताया कि शहर पर लगातार हो रहे ड्रोन हमलों की वजह से कुछ समय के लिए उड़ानों को रोक दिया गया था। हालांकि, थोड़ी देर बाद हवाई अड्डे का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया।

हाल के दिनों में एरबिल स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर कई बार ड्रोन हमले हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने रविवार को पुष्टि की कि उत्तरी इराक में एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। यह हादसा शनिवार को एक गिराए गए ईरानी आत्मघाती ड्रोन के बिना फटे विस्फोटक को नियंत्रित तरीके से निष्क्रिय करने के दौरान हुआ।

यह घटना भी ऐसे समय हुई है, जब पूरे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे पर हमले किए हैं। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अन्य सुविधाओं पर हमले किए।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम