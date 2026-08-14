कई अमेरिकी राज्यों ने इंडिया डे मनाया, भारतीय और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान की सराहना की

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के कई राज्यों और शहरों ने 15 अगस्त को 'इंडिया डे' घोषित किया है। इसके जरिए भारत के स्वतंत्रता दिवस का सम्मान किया गया और देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और नागरिक जीवन में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को मान्यता दी गई है।

डेलावेयर, वाशिंगटन और नेब्रास्का के गवर्नरों ने इस अवसर पर घोषणाएं जारी कीं। ओहियो के गवर्नर माइक डेवाइन और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिम ट्रेसेल ने भी फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस ओहियो और न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के संयुक्त आयोजन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी।

वाशिंगटन के कई शहरों और स्थानीय सरकारों ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया। सिएटल, बेलेव्यू, केंट और सी-टैक ने घोषणाएं जारी कीं। इसके साथ ही मेट्रोपॉलिटन किंग काउंटी काउंसिल ने भी इस अवसर को मान्यता दी।

घोषणाओं में भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, भारत और अमेरिका को जोड़ने वाले साझा मूल्यों और व्यवसाय, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और लोक सेवा में भारतीय अमेरिकियों के काम पर जोर दिया गया।

वाशिंगटन की अमेरिका के सीनेटर मारिया कैंटवेल ने भी भारतीय समुदाय और सिएटल में भारत के कॉन्सुलेट जनरल को शुभकामनाएं भेजीं।

कैंटवेल ने कहा, “भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस और ध्वजारोहण के मौके पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार करें।”

उन्होंने कहा, “यह साल इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और अमेरिका अपने डिप्लोमैटिक संबंधों के 80 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पिछले आठ दशकों में, दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बीच साझेदारी लगातार बढ़ी और फली-फूली है। यह हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और खुशहाली, इनोवेशन और मौके के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है।”

डेलावेयर के गवर्नर मैट मेयर ने पूरे राज्य में 15 अगस्त को 'इंडिया डे' घोषित किया। अपनी घोषणा में उन्होंने कहा कि डेलावेयर अपने समुदायों में मौजूद संस्कृतियों और परंपराओं से मजबूत हुआ है, जिसमें वहां बढ़ रही भारतीय-अमेरिकी आबादी भी शामिल है।

इसमें कहा गया कि भारतीय मूल के डेलावेयरवासियों ने अपने काम, नेतृत्व और सेवा के जरिए राज्य को समृद्ध किया है। उन्होंने साझा समृद्धि में योगदान दिया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर पैदा किए हैं।

इसके अलावा, वाशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने भी इंडिया डे घोषित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय-अमेरिकियों ने राज्य के सांस्कृतिक ताने-बाने, आर्थिक जीवन शक्ति और नागरिक जीवन को समृद्ध किया है। इसमें नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, शिक्षकों, कलाकारों और पेशेवरों के रूप में उनका योगदान शामिल है।

फर्ग्यूसन की घोषणा में समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को भी मान्यता दी गई। इसमें भारत और वाशिंगटन राज्य के बीच लोगों से लोगों के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूतावास की भी सराहना की गई।

नेब्रास्का के गवर्नर जिम पिलेन ने भी इसी तरह की घोषणा जारी की, जिसमें कहा गया कि नेब्रास्का का भारतीय-अमेरिकी समुदाय राज्य की अर्थव्यवस्था, नागरिक जीवन और सांस्कृतिक ताने-बाने में योगदान दे रहा है। इसमें भारत और अमेरिका के बीच लोकतंत्र, विविधता और आपसी सम्मान के साझा मूल्यों का भी जिक्र किया गया।

ओहियो में डेवाइन और ट्रेसेल ने भारतीय समुदाय को अपने मूल देश को प्रदर्शित करने और भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।

मेट्रोपॉलिटन किंग काउंटी काउंसिल ने कहा कि प्रांत में 1 लाख से ज्यादा भारतीय-अमेरिकी रहते हैं। अपनी घोषणा में काउंसिल ने यह भी बताया कि वाशिंगटन राज्य में लगभग 2 लाख लोगों का भारतीय समुदाय है।

काउंसिल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारत की प्रगति को मान्यता दी और किंग काउंटी में 15 अगस्त को भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस घोषित किया।

सिएटल की मेयर केटी बी विल्सन ने शहर में इंडिया डे मनाया। बेलेव्यू के मेयर मो मालकौटियन, केंट के मेयर डाना राल्फ और सीटैक के मेयर मोहम्मद एगल ने भारतीय-अमेरिकियों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक योगदान को पहचान देते हुए अलग-अलग घोषणाएं जारी कीं।

मोंटाना के गवर्नर ग्रेग जियानफोर्ट ने एक वीडियो मैसेज में कहा, “मोंटाना में, हम अपने राज्य के सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक जीवन में भारतीय और भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान की बहुत सराहना करते हैं। इनोवेशन, लर्निंग और कम्युनिटी के लिए आपकी प्रतिबद्धता हम सभी को बेहतर बनाता है।”

साउथ डकोटा के गवर्नर लैरी रोडेन ने सिएटल में भारत के कॉन्सुलेट जनरल और सेलिब्रेशन में शामिल होने वालों को बधाई दी। अलास्का ने भी शुभकामनाएं भेजीं और कहा कि उसके भारतीय और भारतीय-अमेरिकी समुदाय ने अपने योगदान से राज्य को मजबूत किया है।

--आईएएनएस

केके/पीएम