एस जयशंकर से मिलीं लाइबेरिया की विदेश मंत्री, नई दिल्ली में दूतावास का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती गुरुवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचीं। विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, सारा बेसोलो ने भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत में लाइबेरिया के दूतावास का उद्घाटन भी किया।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और विदेश मंत्री न्यांती ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत की। उन्होंने भारत-लाइबेरिया के द्विपक्षीय संबंधों के दायरे की समीक्षा की, जिसमें तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, माइनिंग, ऊर्जा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, कैपेसिटी बिल्डिंग और लोगों के बीच बातचीत शामिल है।

दोनों नेताओं ने आपसी फायदे के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मामलों पर भी अपने विचार साझा किए। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री न्यांती को बधाई दी।

दोनों मंत्रियों ने शांति, विकास और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए मल्टीलेटरल फोरम पर सहयोग को गहरा करने पर भी चर्चा की। इस संदर्भ में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सहित मल्टीलेटरलिज्म में सुधार के महत्व के बारे में भी बात की।

वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मुलाकात की तस्वीरें साझा कर लिखा, "लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती से मिलकर बहुत खुशी हुई। नई दिल्ली में लाइबेरिया की नई एम्बेसी के उद्घाटन पर उन्हें बधाई दी।"

उन्होंने आगे लिखा, "कमर्शियल शिपिंग, माइनिंग, स्वास्थ्य, कृषि, पानी और ट्रेनिंग की रक्षा और सुरक्षा पर अच्छी बातचीत हुई। हमारी मीटिंग में यूएनएससी के बहुत जरूरी सुधारों पर भी फोकस रहा। मुझे यकीन है कि हमारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग और मजबूत होता रहेगा।"

इससे पहले विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच गहरे और करीबी रिश्तों को और मजबूत करने का मौका देता है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, लाइबेरिया भारत द्वारा दी गई शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता योजना का लाभार्थी है। इससे लकड़ी, वनस्पति तेल, रबर और अन्य वस्तुओं के लाइबेरियाई निर्यात को भारत तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

वर्तमान में 200 से अधिक भारतीय कंपनियां लाइबेरिया में ऑटोमोबाइल, खनन, स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। लाइबेरिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी सदस्य है।

--आईएएनएस

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