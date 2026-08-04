इस्लामाबाद, 4 अगस्त (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंगलवार को पाकिस्तान की सरकार से मांग की कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी खान को बिना किसी शर्त के अपने परिवार और वकीलों से मिलने का अधिकार वापस दिया जाए।

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एमनेस्टी इंटरनेशनल की दक्षिण एशिया के लिए कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लासी ने कहा, "पिछले तीन वर्षों से पाकिस्तान के अधिकारियों ने इमरान खान को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से व्यवस्थित रूप से वंचित रखा है। उन्हें लंबे समय तक एकांत कारावास में रखा गया है और उनकी चिकित्सा सुविधा तथा मुलाकात के अधिकारों को भी सीमित किया गया है। उन्हें पिछले आठ महीनों से अपने परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है और बताया जाता है कि उनकी आंखों की रोशनी भी काफी प्रभावित हुई है। दिसंबर 2025 से इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी खान, दोनों को नियमित रूप से अपने कानूनी सलाहकारों से मिलने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है।"

मानवाधिकार संगठन ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान और उनकी पत्नी को उचित चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए और उनके कथित गैरकानूनी एकांत कारावास को समाप्त किया जाना चाहिए।

लासी ने अधिकारियों से अपील की कि इमरान खान के परिवार, उनकी पार्टी और समर्थकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार दिया जाए।

उन्होंने कहा, "इमरान खान की गिरफ्तारी की वर्षगांठ पर उनके परिवार, पार्टी और समर्थकों की ओर से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों से पहले, अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के खिलाफ बार-बार देखी जाने वाली मनमानी और गैरकानूनी कार्रवाई दोबारा नहीं होनी चाहिए।"

संगठन ने कहा कि उसने 2024 में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामलों का विश्लेषण किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि उनकी कैद गैरकानूनी और राजनीतिक कारणों से प्रेरित थी। जनवरी 2025 में पूर्व प्रधानमंत्री को सरकारी गोपनीय दस्तावेजों से जुड़े मामले और बुशरा बीबी खान से उनके विवाह से संबंधित मामले में बरी कर दिया गया था।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, "इमरान खान को पहली बार 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद 5 अगस्त 2023 को उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया और तब से वे हिरासत में हैं। 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के प्रदर्शनों के बाद उनकी पार्टी के प्रमुख नेताओं और समर्थकों को बड़े पैमाने पर और मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया। इनमें से कई लोग अब भी आतंकवाद से जुड़े आरोपों में हिरासत में हैं, जबकि 85 लोगों को सैन्य अदालतों की ओर से दोषी ठहराया जा चुका है।"

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी