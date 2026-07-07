इजरायल और लेबनान के बीच छठे दौर की बातचीत रोम में, अगले हफ्ते होगी बैठक

जेरूसलम, 7 जुलाई (आईएएनएस)। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने मंगलवार को कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत का अगला दौर अगले हफ्ते इटली के रोम में होने की उम्मीद है। यह बैठक दोनों देशों के बीच बातचीत का छठा दौर होगा। इससे पहले अप्रैल से वॉशिंगटन में राजदूत स्तर की पांच बैठकें हो चुकी हैं।

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स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, उन्‍होंने बातचीत की सही तारीख नहीं बताई। हालांकि, कई इजरायली मीडिया रिपोर्टों में अमेरिका में इजरायल के राजदूत येचिएल लेटर के हवाले से कहा गया है कि बातचीत अगले मंगलवार से रोम में शुरू होने की उम्मीद है।

येरुशलम में जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ हुई बैठक में सार ने कहा कि इजरायल अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहता है, लेकिन कोई भी समझौता 'सुरक्षा' को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए।

जून के आखिर में हुई पिछली बातचीत एक शुरुआती समझौते के ढांचे पर खत्म हुई थी। इसमें दक्षिणी लेबनान के दो इलाकों से इजरायली सैनिकों की वापसी की बात शामिल थी। इन इलाकों में इजरायली सेना अभी भी हिज्‍बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

इस बीच, इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने रोम को इजरायल और लेबनान के बीच अमेरिका की मदद से होने वाली अगली सीधी शांति वार्ता के लिए चुने जाने का स्वागत किया है। उन्होंने इटली की राजधानी रोम को 'शांति और बातचीत का केंद्र' बताया।

इटली की समाचार एजेंसी एडनक्रोनोस के अनुसार, ताजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "रोम, शांति और बातचीत का केंद्र है। हम इस घोषणा का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच अमेरिका की मदद से होने वाली अगली बातचीत रोम में होगी।"

उन्होंने लिखा, "पिछले अप्रैल में मैंने लेबनान और इजरायल की सरकारों को बताया था कि इटली इस क्षेत्र में शांति के लिए बातचीत में मदद करने और वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है।"

ताजानी ने कहा कि रोम को बातचीत के लिए चुना जाना इटली सरकार की मजबूत कूटनीतिक कोशिशों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी भरोसेमंद भूमिका का नतीजा है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी