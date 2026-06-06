इजरायल में लगेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, इजरायली राजदूत ने बताया दोस्ती का प्रतीक

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। इजरायल में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति और स्मारक स्थापित किए जाएंगे। इसे लेकर इजरायल के कॉन्सुल जनरल यानिव रेवाच ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा कि इजरायल में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति भारत-इजरायल दोस्ती का प्रतीक होगी। इसके अलावा, उन्होंने लेबनान से होने वाले हमलों के खिलाफ इजरायल की सुरक्षा कार्रवाई का बचाव किया।

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सवाल: आज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक समारोह है। जब से आप यहां आए हैं, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या सीखा है?

जवाब: तो सबसे पहले, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर भारत के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मुझे पता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब मैं कुछ महीने पहले यहां आया था, तो मुझे भारत के इतिहास के बारे में जानना था। मैं यह जानकर सच में बहुत प्रभावित हुआ कि हमारा इतिहास बहुत मिलता-जुलता है और हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। यहूदियों को देश के लिए दशकों तक लड़ना पड़ा जब तक कि हमें अपनी जमीन नहीं मिल गई और हम अपना राज्य बनाने में कामयाब नहीं हो गए।

पिछले फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल के दौरे के बाद, हमने तय किया कि हम यहां भारत में एक बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। हमें अपने दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए कुछ बजट मिला। इजरायलियों और भारतीयों के बीच सहयोग की सिर्फ एक नियमित सांस्कृतिक गतिविधि करने के बजाय, हमने कुछ ऐसा सोचा जो ज्यादा एक गुडविल प्रोजेक्ट हो। इसीलिए हमें असल में भारतीय हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने और उसे इजरायल भेजने का आइडिया आया।

यह इजरायल और भारत के लोगों के बीच दोस्ती और प्रेरणा का एक लंबे समय तक चलने वाला प्रतीक बनने वाला है। इस विचार ने असल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर को भी सूचित किया। वह तुरंत मुझसे मिलने के लिए मान गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि वह हमारे खूबसूरत प्रोजेक्ट का समर्थन करने और हमारी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं जिसकी हमें जरूरत होगी।

सवाल: इजरायल में मूर्ति और जगह कैसी होगी? इजरायली सरकार इजरायल में शिवाजी महाराज की संस्कृति को कैसे प्रमोट करने के बारे में सोच रही है?

जवाब: बात सिर्फ यह नहीं है कि हम मूर्ति लाएंगे; हम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को ढूंढेंगे। हम एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाएंगे। हम इसे इजरायल भेजेंगे। हम इजरायल में कुछ म्युनिसिपैलिटी से पता कर रहे हैं कि हम मूर्ति कहां लगाने जा रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जो इजरायली लोगों को भारत के इतिहास के बारे में भी सीखना चाहिए। इसके अलावा, हम यह भी सोच रहे हैं कि क्या हम शिवाजी की किताब का हिब्रू में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन करें ताकि लोग उनकी स्क्रिप्ट के बारे में जान सकें।

सवाल: शुरू से ही, हमने भारत और इजरायल की दोस्ती देखी है। कई क्षेत्रों में, भारत और इजरायल मिलकर योगदान दे रहे हैं, चाहे वह रक्षा हो या ऑटोमोबाइल या कोई और क्षेत्र। लेकिन अब हम दुनिया के साथ अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को साझा कर रहे हैं। इससे ग्लोबल लीग को कैसे फायदा होगा और यह दुनिया को एक अच्छी पहचान देगा?

जवाब: मुझे लगता है, जैसा कि मैंने कहा, यह लोगों से लोगों का प्रोजेक्ट है। और हमारे लिए, मेरे नजरिए से, यह पहली बार है कि हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर से, सिर्फ एक रेगुलर कल्चरल प्रोजेक्ट, डिफेंस प्रोजेक्ट, साइबर, एआई, वगैरह नहीं। यह कुछ ऐसा है जो असल में लोगों के दिल से जुड़ा है, खासकर भारत के लोगों के। मेरे नजरिए से, यह सम्मान दे रहा है और यह गर्व की बात है। हम सब यहां भारत में इस हीरो पर गर्व कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इजरायल में भी उनकी वैल्यूज़ को याद करना बहुत बेसिक होगा।

सवाल: ईरान का कहना है कि लेबनान में सैन्य ऑपरेशन खत्म करना किसी भी इलाके के शांति समझौते का हिस्सा होना चाहिए। क्या इजरायल इससे सहमत है या असहमत, और क्यों?

जवाब: लेबनान कई, कई सालों, कई दशकों से एक कहानी है। और एक समस्या यह है कि ईरान अपने प्रॉक्सी को फाइनेंस कर रहा है। यह लेबनान में हिज्बुल्लाह है, यह इराक में शिया मिलिशिया है, यह यमन में हूती और गाजा पट्टी में हमास आतंकी संगठन है। इजरायल के लिए लेबनान के साथ झगड़े का कोई कारण नहीं है। हमारा लेबनान के लोगों के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हम लेबनान सरकार के साथ शांति चाहते हैं। आपने कल लेबनान के राष्ट्रपति की बात भी सुनी। ईरान रुकावट है। इसलिए जब तक ईरान हिज्बुल्लाह को फाइनेंस, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, तब तक इस इलाके में शांति का कोई मौका नहीं होगा।

सवाल: ईरान के राजदूत ने लेबनान में इजरायल की कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन और पोटेंशियल वॉर क्राइम बताया। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इजरायल अपने मिलिट्री ऑपरेशन को कैसे सही ठहराता है? वॉर क्राइम कौन कर रहा है?

जवाब: हिज्बुल्लाह दशकों से बिना किसी वजह के लेबनान के बॉर्डर पर रहने वाले इजरायलियों पर हमला कर रहा है। लेबनान के साथ जमीन या इलाके को लेकर हमारा कोई झगड़ा नहीं है। लेबनान के लोगों या लेबनान सरकार के साथ कोई झगड़ा नहीं है। तो वह किस बारे में बात कर रहे हैं? कोई झगड़ा नहीं है, हिज्बुल्लाह के लिए उन इलाकों में रहने वाले इजरायली लोगों पर रोजाना रॉकेट लॉन्च करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए जब तक वे हमला करते रहेंगे, हमें अपने लोगों की रक्षा करनी होगी।

--आईएएनएस

केके/डीएससी