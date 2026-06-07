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इजरायल में गोलीबारी से हड़कंप: एक की मौत और कई घायल, पीएम नेतन्याहू ने सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 07, 2026, 10:07 AM
इजरायल में गोलीबारी से हड़कंप: एक की मौत और कई घायल, पीएम नेतन्याहू ने सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा

तेल अवीव, 7 जून (आईएएनएस)। इजरायल के केंद्रीय इलाके कोचाव याइर के पास हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे देश में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है।

इजरायली आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडोम के अनुसार, घायलों का इलाज पास के अलग-अलग स्थानों पर किया जा रहा है। कुछ पीड़ितों को टजूर यित्जहाक और टजूर नतान के पास पाया गया, जहां एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में भी था।

घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। सेना और पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने एक से अधिक स्थानों पर हमला किया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बाद में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकियों का पता लगाकर कार्रवाई की।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के तुरंत बाद स्थिति की समीक्षा की और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुष्टि की कि वे सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हमले में शामिल संदिग्धों में से एक को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया, जबकि दूसरे को बाद में मुठभेड़ में मार गिराया गया। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने एक वाहन का उपयोग किया था, जो कथित तौर पर इजरायली नंबर प्लेट वाला था।

सेना ने बताया कि हमले के बाद आसपास के फिलिस्तीनी गांवों को घेर लिया गया है और वेस्ट बैंक सीमा क्षेत्र के पास स्थित क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और तलाशी अभियान जारी है।

इस घटना के बाद इजरायल में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि हमले के पीछे के मकसद और संभावित नेटवर्क की जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

केआर/